НХЛ: Даллас разгромил Вегас, Айлендерс упустили победу над Вашингтоном
В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Бостон – Филадельфия – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
1:0 – 5 Пастрняк (Крейчи, Заха)
2:0 – 16 Заха (Линдхольм, Крейчи)
3:0 – 24 Маршанд (Бержерон, Гжельчик)
4:0 – 25 Заха (Крейчи)
5:0 – 42 Пастрняк (Макэвой, Маршанд)
6:0 – 49 Гжельчик (Пастрняк, Макэвой)
Баффало – Флорида – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
0:1 – 5 Монтур (Ткачак)
0:2 – 29 Беннетт (Верхэге, Ткачак)
0:3 – 42 Лунделль (Барков, Райнхарт)
1:3 – 52 Так ()
1:4 – 59 Верхэге (Форслинг, Ткачак)
Колорадо – Детройт – 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)
1:0 – 6 Лехконен (Тэйвс, Макар)
2:0 – 19 Макар (Ничушкин, Маккиннон)
3:0 – 24 Макар (Комфер, Маккиннон)
4:0 – 31 Комфер (Жирар, Родригес)
5:0 – 36 Маккиннон (Тэйвс, Родригес)
5:1 – 40 Копп (Расмуссен, Перрон)
5:2 – 44 Чиарот (Ларкин, Гронек)
6:2 – 46 Маккиннон ()
6:3 – 60 Перрон (Расмуссен, Зайдер)
Сан-Хосе – Нью-Джерси – 3:4 (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
0:1 – 2 Грейвс (Шарангович, Хишир)
1:1 – 17 Майер (Карлссон, Эйссимонт)
2:1 – 20 Карлссон (Гертл, Майер)
2:2 – 42 Хишир (Братт, Палат)
3:2 – 46 Бонино (Беннинг, Эйссимонт)
3:3 – 60 Хьюз (Братт, Хэмилтон)
Сиэтл – Тампа-Бэй – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
0:1 – 19 Бельмар (Перри, Коул)
0:2 – 47 Пол ()
1:2 – 51 Данн (Ларссон)
1:3 – 59 Хэйгл (Чернак, Киллорн)
1:4 – 60 Хедман (Стэмкос, Хэйгл)
Вегас – Даллас – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
0:1 – 6 Бенн (Делландреа)
0:2 – 33 Кивиранта (Хейсканен, Олофссон)
0:3 – 48 Сутер (Делландреа, Лундквист)
0:4 – 60 Сегин (Павелски)
Коламбус – Рейнджерс – 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
0:1 – 13 Зибанежад (Фокс, Какко)
0:2 – 20 Гудроу (Какко, Миллер)
0:3 – 32 Кравцов (Гудроу, Хитил)
1:3 – 42 Пик (Рословик, Нюквист)
Питтсбург – Анахайм – 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)
1:0 – 5 Цукер (Ракелль, Малкин)
1:1 – 18 Хенрик (Терри, Мактавиш)
2:1 – 29 Малкин (Цукер, Ракелль)
2:2 – 52 Клингберг (Терри, Зеграс)
2:3 – 56 Зеграс (Строум)
3:3 – 60 Раст (Ракелль, Генцел)
4:3 – 62 Генцел (Кросби)
Айлендерс – Вашингтон – 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)
1:0 – 5 Ао (Добсон, Бэйли)
2:0 – 14 Мартин (Романов, Клаттербак)
3:0 – 24 Фашинг (Бовилье, Пажо)
3:1 – 31 Хэтэуэй (Юханссон, Овечкин)
3:2 – 34 Уилсон (Орлов, Бэкстрем)
3:3 – 46 Оши (Кузнецов, Густафссон)
3:4 – 65 Орлов (Милано, Оши)
Нэшвилл – Калгари – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
1:0 – 9 Йоси (Дюшен, Макдона)
2:0 – 15 Пярссинен (Сиссонс, Жанно)
2:1 – 39 Задоров (Манджипани, Баклунд)
Сент-Луис – Оттава – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
1:0 – 6 Нейборс (Ливо, Росен)
2:0 – 16 Аччари ()
2:1 – 34 Штюцле (Батерсон, Ткачак)