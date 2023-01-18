НХЛ: Торонто и Флорида порадовали количество заброшенных шайб, Миннесота одолела Вашингтон
В ночь с вторника на среду состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Филадельфия – Анахайм – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
1:0 – 14 Хэйс (Конекны, Деанджело)
1:1 – 28 Хенрик (Зеграс, Клингберг)
2:1 – 33 Ристолайнен (Конекны, Лоутон)
3:1 – 40 Фрост (Ристолайнен, ван Римсдайк)
4:1 – 43 Хэйс (Эллисон, Лоутон)
4:2 – 59 Ватрано (Строум, Шаттенкирк)
5:2 – 60 Хэйс (Йорк, Эллисон)
Торонто – Флорида – 5:4 (2:3, 1:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 2 Верхэге (Экблад)
1:1 – 3 Хант (Астон-Риз, Райлли)
1:2 – 13 Лунделль (Барков)
2:2 – 16 Керфут (Лильегрен, Йернкрук)
2:3 – 19 Махура (Денисенко, Гудас)
2:4 – 22 Барков (Райнхарт, Монтур)
3:4 – 40 Мэттьюс (Марнер, В. Нюландер)
4:4 – 46 В. Нюландер (Джиордано, Марнер)
5:4 – 62 В. Нюландер (Таварес, Тимминс)
Монреаль – Виннипег – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
0:1 – 22 Коннор (Элерс, Моррисси)
1:1 – 28 Дадонов (Дворак, Бэррон)
2:1 – 30 Хоффман (Бэррон, Дак)
3:1 – 34 Дадонов (Савар, Дворак)
4:1 – 45 Андерсон (Мэтисон, Дак)
Вашингтон – Миннесота – 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)
1:0 – 19 Фегервары (ван Римсдайк, Овечкин)
1:1 – 22 Сперджен ()
2:1 – 26 Строум (Овечкин, Фегервары)
2:2 – 34 Брудин (Дамба, Дьюар)
2:3 – 39 Сперджен (Ривс, Дьюар)
2:4 – 60 Эрикссон Эк (Годро)
Нэшвилл – Коламбус – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
1:0 – 26 Глэсс (Дюшен, Форсберг)
2:0 – 37 Тренин (Жанно, Йоси)
2:1 – 50 Нюквист (Рословик, Бемстрем)
Чикаго – Баффало – 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)
1:0 – 9 Мерфи (Тэйвс, Курашев)
1:1 – 13 Олофссон (Миттлстадт, Джост)
1:2 – 20 Томпсон (Так, Скиннер)
1:3 – 27 Кребс ()
2:3 – 42 Курашев (Рэддиш, Джонс)
3:3 – 60 Джонс (Джонсон, Курашев)
4:3 – 63 Джонс (Джонсон)
Аризона – Детройт – 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, по буллитам - 2:0)
0:1 – 29 Ларкин (Бертуцци, Зайдер)
1:1 – 32 Бьюгстэд (Крауз, Чикран)
1:2 – 45 Сутер (Фаббри)
1:3 – 46 Перрон (Копп, Расмуссен)
2:3 – 47 Бойд (Стечер, Крауз)
3:3 – 48 Гюнтер (Бьюгстэд, Крауз)
Эдмонтон – Сиэтл – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
0:1 – 4 Спронг (Бураковски, Шульц)
1:1 – 15 Макдэвид (Драйзайтль)
2:1 – 24 Райан (Холлоуэй, Деарне)
3:1 – 33 Фогеле (Хайман, Драйзайтль)
3:2 – 42 Данн (Веннберг)
4:2 – 42 Хайман ()
5:2 – 50 Маклауд (Хайман, Холлоуэй)