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Хоккей

НХЛ: Питтсбург оказался сильнее Оттавы, Ванкувер проиграл Колорадо

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.
Сегодня, 07:42
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Питтсбург – Оттава – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

1:0 – 12 Ракелль (Петри, Генцел)
2:0 – 12 Цукер ()
3:0 – 38 Генцел (Раст)
3:1 – 39 Ткачак (Штюцле)
4:1 – 47 Генцел (Раст, Кросби)

Ванкувер – Колорадо – 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

0:1 – 12 Кольяно (Ньюхук)
0:2 – 22 Ничушкин (Маккиннон, Комфер)
0:3 – 31 Рантанен (Родригес, Маккиннон)
1:3 – 33 Петтерссон (Кузьменко, Босер)
1:4 – 40 Хант (Рантанен)


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