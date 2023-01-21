НХЛ: Питтсбург оказался сильнее Оттавы, Ванкувер проиграл Колорадо
Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.
В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Питтсбург – Оттава – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
1:0 – 12 Ракелль (Петри, Генцел)
2:0 – 12 Цукер ()
3:0 – 38 Генцел (Раст)
3:1 – 39 Ткачак (Штюцле)
4:1 – 47 Генцел (Раст, Кросби)
Ванкувер – Колорадо – 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
0:1 – 12 Кольяно (Ньюхук)
0:2 – 22 Ничушкин (Маккиннон, Комфер)
0:3 – 31 Рантанен (Родригес, Маккиннон)
1:3 – 33 Петтерссон (Кузьменко, Босер)
1:4 – 40 Хант (Рантанен)