НХЛ: Питтсбург и Флорида устроили шоу, Баффало дежурно обыграл Сент-Луис
В ночь со вторник на среду состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Монреаль – Бостон – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
1:0 – 30 Дак (Хоффман, Дадонов)
1:1 – 35 Холл (Макэвой, Пастрняк)
1:2 – 50 Крейчи (Заха, Пастрняк)
2:2 – 52 Дак (Бэррон, Белзил)
2:3 – 58 Бержерон (Пастрняк, Маршанд)
2:4 – 60 Пастрняк (Крейчи)
Филадельфия – Лос-Анджелес – 3:4 (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)
1:0 – 6 ван Римсдайк (Проворов, Типпет)
1:1 – 10 Копитар (Даути, Фиала)
2:1 – 11 Эллисон (Проворов, Хэйс)
2:2 – 12 Копитар (Байфилд, Кемпе)
3:2 – 31 Ристолайнен (Фрост, ван Римсдайк)
3:3 – 39 Фагемо (Лизотт)
3:4 – 62 Фиала ()
Питтсбург – Флорида – 7:6 (3:3, 1:1, 2:2, 1:0)
0:1 – 7 Райнхарт (Барков, Экблад)
0:2 – 9 Ткачак (Барков, Монтур)
1:2 – 11 Ракелль (Летанг, Малкин)
2:2 – 12 Хейнен (О'Коннор, Пелинг)
3:2 – 19 Летанг (Хейнен, Думулин)
3:3 – 20 Верхэге (Экблад)
3:4 – 31 Экблад (Ткачак, Райнхарт)
4:4 – 40 Кросби (Петри, Генцел)
4:5 – 45 Уайт (Ломберг, Казинс)
5:5 – 51 О'Коннор (Хейнен, Пелинг)
6:5 – 55 Малкин (Летанг, Кросби)
6:6 – 58 Верхэге ()
7:6 – 65 Летанг (Кросби, Малкин)
Тампа-Бэй – Миннесота – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
0:1 – 24 Эрикссон Эк (Миддлтон)
1:1 – 30 Перри (Сергачев, Колтон)
1:2 – 32 Капризов (Болди, Эрикссон Эк)
2:2 – 39 Перри (Киллорн, Колтон)
3:2 – 55 Стэмкос (Кучеров, Сергачев)
4:2 – 60 Кучеров (Хэйгл)
Детройт – Сан-Хосе – 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)
1:0 – 23 Эрни (Гронек, Ларкин)
1:1 – 28 Майер (Гертл, Карлссон)
2:1 – 37 Расмуссен ()
2:2 – 40 Кутюр (Мегна, Карлссон)
3:2 – 62 Копп (Расмуссен)
Нью-Джерси – Вегас – 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
1:0 – 4 Палат (Братт, Хишир)
1:1 – 33 Хаттон (Стивенсон, Хаг)
1:2 – 35 Карлссон (Смит, Маршессо)
2:2 – 59 Хэмилтон (Хьюз, Братт)
3:2 – 64 Хэмилтон (Ванечек, Хьюз)
Нэшвилл – Виннипег – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 2 Дюбуа (Демело, Перфетти)
1:1 – 34 Глэсс (Форсберг, Йоси)
2:1 – 46 Жанно (Новак)
Сент-Луис – Баффало – 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)
0:1 – 2 Скиннер (Окпосо, Томпсон)
0:2 – 2 Так (Йокихарью, Скиннер)
0:3 – 10 Пауэр (Томпсон, Петерка)
0:4 – 22 Томпсон (Самуэльссон, Так)
1:4 – 25 Барбашев (Фолк, Крюг)
2:4 – 28 Шенн (Крюг, Фолк)
3:4 – 42 Кайру (Ледди, Саад)
3:5 – 60 Козенс ()
Аризона – Анахайм – 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
0:1 – 18 Ватрано (Терри)
0:2 – 24 Терри (Мегна, Фаулер)
0:3 – 25 Фаулер (Зеграс, Терри)
0:4 – 44 Фаулер (Ватрано, Шаттенкирк)
1:4 – 51 Хэйтон ()
2:4 – 55 Шмалц (Чикран, Хэйтон)
2:5 – 57 Хенрик (Сильверберг)
Колорадо – Вашингтон – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
1:0 – 9 Лехконен (Тэйвс, Маккиннон)
2:0 – 23 Кольяно (О'Коннор, Макдермид)
2:1 – 25 Шири (Манта, Фегервары)
3:1 – 36 Ньюхук (Жирар, О'Коннор)
3:2 – 50 Овечкин (Строум)
Ванкувер – Чикаго – 5:2 (0:1, 2:1, 3:0, 0:0)
0:1 – 18 Кэйн (Доми, Джонс)
1:1 – 28 Кузьменко (Петтерссон, Михеев)
1:2 – 33 Лафферти (Джонс, Маккейб)
2:2 – 36 Кузьменко (Шенн, Петтерссон)
3:2 – 52 Джошуа (Хьюз, Босер)
4:2 – 53 Дрис ( Миллер, Гарланд)
5:2 – 59 Хорват ( Миллер)