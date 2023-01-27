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Хоккей

НХЛ: Аризона уничтожила Сент-Луис, Нэшвилл и Нью-Джерси забили десять шайб

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.
Сегодня, 08:05
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с четверга на пятницу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Монреаль – Детройт – 3:4 (1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

0:1 – 4 Расмуссен ()
1:1 – 6 Пеццетта (Белзил, Харви-Пинар)
1:2 – 24 Берггрен (Зайдер, Ларкин)
2:2 – 27 Харви-Пинар (Савар, Дак)
2:3 – 34 Сундквист (Зайдер, Кубалик)
3:3 – 39 Харви-Пинар (Белзил, Пеццетта)
3:4 – 63 Фаббри (Зайдер, Расмуссен)

Тампа-Бэй – Бостон – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

1:0 – 11 Хэйгл (Пойнт, Кучеров)
1:1 – 37 Маршанд (Линдхольм, Клифтон)
2:1 – 42 Пойнт (Стэмкос, Кучеров)
2:2 – 43 Заха (Пастрняк, Крейчи)
3:2 – 54 Хедман (Кучеров, Пойнт)

Вашингтон – Питтсбург – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 2:1)

1:0 – 7 Овечкин (Орлов, Кузнецов)
1:1 – 23 Хейнен (Думулин, О'Коннор)
2:1 – 46 Юханссон (Милано, Бэкстрем)
2:2 – 53 Раст (Кросби, Генцел)

Миннесота – Филадельфия – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

0:1 – 6 Кэйтс (Ристолайнен)
1:1 – 24 Болди (Сперджен, Фолиньо)
2:1 – 45 Болди (Зукарелло-Асен, Капризов)
2:2 – 59 Деанджело (Проворов, Хэйс)
3:2 – 63 Зукарелло-Асен (Болди, Эддисон)

Нэшвилл – Нью-Джерси – 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

0:1 – 11 Братт (Хэмилтон)
1:1 – 13 Глэсс (Пярссинен, Новак)
1:2 – 16 Шарангович (Хьюз)
2:2 – 17 Смит (Сиссонс, Пярссинен)
2:3 – 25 Хьюз (Хэмилтон, Зеттерлунд)
3:3 – 32 Гранлунд (Джохансен)
4:3 – 49 Дюшен (Йоси)
5:3 – 57 Форсберг (Дюшен)
5:4 – 58 Мерсер (Палат, Хэмилтон)
6:4 – 60 Жанно (Сиссонс)

Виннипег – Баффало – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

0:1 – 31 Пауэр (Томпсон, Далин)
0:2 – 35 Томпсон (Скиннер, Так)
0:3 – 51 Олофссон (Далин, Скиннер)
1:3 – 56 Шмидт (Лаури, Уилер)
2:3 – 60 Дюбуа (Уилер, Шайфли)

Аризона – Сент-Луис – 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

1:0 – 31 Шмалц (Стечер, Крауз)
2:0 – 34 Шмалц ()
3:0 – 42 Шмалц ()
4:0 – 46 Бойд (Ричи, Фишер)
5:0 – 48 Хэйтон (Шмалц, Ричи)

Калгари – Чикаго – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

0:1 – 18 Рэддиш (Курашев, Доми)
1:1 – 20 Юбердо (Уигар, Кадри)
1:2 – 30 Катчук (Митчелл, Филп)
1:3 – 36 Дикинсон (Атанасиу, Кэйн)
1:4 – 37 Лафферти (Энтвистл, Блэкуэлл)
1:5 – 60 Мерфи (Катчук)

Колорадо – Анахайм – 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

1:0 – 4 Рантанен (Макар, Тэйвс)
1:1 – 10 Ватрано (Фаулер)
2:1 – 22 Жирар (Родригес, Маккиннон)
3:1 – 37 Рантанен (Мальгин, Жирар)
3:2 – 39 Ватрано ()
3:3 – 50 Хенрик (Бенуа, Терри)
3:4 – 51 Мактавиш (Куликов, Сильверберг)
3:5 – 60 Ватрано (Фаулер)


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