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НХЛ: Вашингтон обыграл Коламбус, Оттава дожала Монреаль

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.
Сегодня, 07:21
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с вторника на среду состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Каролина – Лос-Анджелес – 5:4 (1:0, 0:4, 3:0, 1:0)

1:0 – 14 Бернс (Свечников)
1:1 – 22 Кемпе (Копитар)
1:2 – 32 Фиала (Лизотт)
1:3 – 35 Кемпе (Копитар, Даути)
1:4 – 36 Копитар (Даути, Андерсон-Долан)
2:4 – 44 Штястны (Котканиеми, Степан)
3:4 – 50 Дж.Стаал (Фаст, Пеши)
4:4 – 53 Терявяйнен (Свечников, Шей)
5:4 – 65 Ахо (Нечас, Бернс)

Коламбус – Вашингтон – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

0:1 – 6 Хэтэуэй (Дженсен, Эллер)
0:2 – 15 ван Римсдайк (Обе-Кюбель)
1:2 – 15 Пик (Лайне)
1:3 – 29 ван Римсдайк (Густафссон, Кузнецов)
2:3 – 32 Робинсон (Оливер)
3:3 – 53 Годро (Бэйрьютер)
3:4 – 62 Кузнецов (Густафссон, Юханссон)

Монреаль – Оттава – 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)

0:1 – 3 Жиру (Шабо, Зайцев)
0:2 – 4 Штюцле (Ткачак, Жозеф)
1:2 – 14 Дак (Хоффман, Сузуки)
1:3 – 37 Дебринкат (Шабо, Штюцле)
2:3 – 40 Хоффман (Мэтисон)
3:3 – 52 Харви-Пинар (Андерсон, Сузуки)
3:4 – 53 Штюцле (Батерсон, Шабо)
4:4 – 55 Харви-Пинар (Савар, Андерсон)
4:5 – 59 Ткачак (Жозеф, Штюцле)


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