НХЛ: Вегас разгромил Нэшвилл, Сан-Хосе дожал Тампа-Бэй в овертайме

В ночь с вторника та среду состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Колорадо, Сан-Хосе и Анахайм добыли свои победы, дожав в овертаймах Питтсбург, Тампа-Бэй и Чикаго соответственно. Айлендерс и Вегас разгромили своих соперников - Сиэтл и Нэшвилл. Эдмонтон сумел обыграть Дейтрот.

Результаты матчей НХЛ за 7 февраля

Питтсбург – Колорадо – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 31 Маккиннон (Жирар, Байрэм)

1:1 – 57 Раст (Цукер, Малкин)

2:1 – 64 Летанг (Малкин, Кросби)

Тампа-Бэй – Сан-Хосе – 3:4 (3:1, 0:1, 0:1, 0:1)

1:0 – 3 Колтон (Богосян)

1:1 – 7 Карлссон (Гертл, Майер)

2:1 – 10 Пойнт (Хедман, Кучеров)

3:1 – 17 Пойнт (Кучеров, Сергачев)

3:2 – 37 Майер (Кутюр, Барабанов)

3:3 – 44 Гаджович (Карлссон, Харрингтон)

3:4 – 63 Майер (Гертл, Карлссон)

Детройт – Эдмонтон – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

1:0 – 11 Бертуцци (Ларкин, Рэймонд)

1:1 – 24 Маклауд (Кэйн, Броберг)

1:2 – 24 Фогеле (Нюджент-Хопкинс)

1:3 – 32 Фогеле (Броберг, Деарне)

2:3 – 40 Велено (Уолмэн, Зайдер)

2:4 – 56 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бэрри)

2:5 – 58 Кэйн (Кулак)

Айлендерс – Сиэтл – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

1:0 – 8 Болдук (Нелсон, Мэйфилд)

2:0 – 19 Хольмстрем (Пажо)

3:0 – 24 Паризе (Пелек, Пажо)

4:0 – 26 Хорват (Барзэл)

Нэшвилл – Вегас – 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

1:0 – 6 Дюшен (Форсберг, Йоси)

1:1 – 7 Амадио (Карлссон, Смит)

1:2 – 7 Каррье ()

1:3 – 13 Кессел (Стивенсон, Каррье)

1:4 – 23 Стивенсон (Кессел, Теодор)

1:5 – 60 Пьетранжело (Хилл)

Чикаго – Анахайм – 2:3 (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

1:0 – 22 Дикинсон (Кэйн)

1:1 – 29 Лисон (Клингберг, Мегна)

2:1 – 34 Джонс (Джонсон, Дикинсон)

2:2 – 36 Мегна (Лисон)

2:3 – 63 Ватрано (Клингберг, Лундстрем)