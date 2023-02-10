НХЛ: Айлендерс и Ванкувер устроили голевое шоу, Вегас разбил Миннесоту
В ночь с четверга на пятницу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Детройт в упорной борьбе обыграл Калгари, Сиэтл уступил Нью-Джерси, Тампа-Бэй уничтожила Колорадо, Филадельфия по буллитам одолела Эдмонтон. Также Флорида и Вегас разбили Сан-Хосе и Миннесоту, а Айлендерс и Ванкувер порадовали зрителей количеством шайб.
Результаты матчей НХЛ за 9 февраля
Филадельфия – Эдмонтон – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:1)
1:0 – 8 Хэйс (Лоутон, Сэнхайм)
1:1 – 22 Кэйн (Янмарк-Нюлен, Макдэвид)
Тампа-Бэй – Колорадо – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
1:0 – 16 Перри (Киллорн, Сирелли)
2:0 – 29 Хэйгл (Киллорн, Сирелли)
3:0 – 31 Пойнт (Хэйгл, Кучеров)
4:0 – 39 Хэйгл (Киллорн)
5:0 – 46 Сергачев (Бельмар, Пойнт)
Детройт – Калгари – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
0:1 – 39 Колман (Баклунд, Хэнифин)
1:1 – 40 Ларкин (Зайдер, Перрон)
2:1 – 46 Задина (Хегг, Сундквист)
Флорида – Сан-Хосе – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
0:1 – 6 Барабанов (Карлссон)
1:1 – 25 Райнхарт (Стаал)
2:1 – 40 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен)
3:1 – 59 Э.Стаал (Луостаринен)
4:1 – 59 Э.Стаал ()
Нью-Джерси – Сиэтл – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
0:1 – 35 Ларссон (Веннберг, Данн)
1:1 – 35 Хэмилтон (Татар, Палат)
2:1 – 51 Хэмилтон (Братт, Палат)
3:1 – 59 Марино (Хишир, Хаула)
Айлендерс – Ванкувер – 5:6 (2:2, 2:1, 1:3)
1:0 – 12 Палмиери (Пелек, Бэйли)
1:1 – 12 Экман-Ларссон (Петтерссон)
1:2 – 13 Босер (Стиллман, Миллер)
2:2 – 15 Нелсон ()
3:2 – 23 Барзэл (Ли, Добсон)
4:2 – 36 Хорват (Пулок, Барзэл)
4:3 – 37 Оман (Джошуа, Ди Джузеппе)
4:4 – 45 Петтерссон (Босер, Хьюз)
4:5 – 49 Петтерссон (Бир, Босер)
4:6 – 58 Бовилье (Хьюз, Босер)
5:6 – 60 Добсон (Хорват, Барзэл)
Миннесота – Вегас – 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)
0:1 – 8 Руа (Хауден, Колесар)
0:2 – 23 Пьетранжело ()
1:2 – 25 Капризов (Болди, Эрикссон Эк)
1:3 – 31 Коттер (Маршессо, Айкел)
1:4 – 33 Смит ()
1:5 – 34 Айкел (Уайтклауд, Маршессо)