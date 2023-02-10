НХЛ: Айлендерс и Ванкувер устроили голевое шоу, Вегас разбил Миннесоту

В ночь с четверга на пятницу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Детройт в упорной борьбе обыграл Калгари, Сиэтл уступил Нью-Джерси, Тампа-Бэй уничтожила Колорадо, Филадельфия по буллитам одолела Эдмонтон. Также Флорида и Вегас разбили Сан-Хосе и Миннесоту, а Айлендерс и Ванкувер порадовали зрителей количеством шайб.

Результаты матчей НХЛ за 9 февраля

Филадельфия – Эдмонтон – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:1)

1:0 – 8 Хэйс (Лоутон, Сэнхайм)

1:1 – 22 Кэйн (Янмарк-Нюлен, Макдэвид)

Тампа-Бэй – Колорадо – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

1:0 – 16 Перри (Киллорн, Сирелли)

2:0 – 29 Хэйгл (Киллорн, Сирелли)

3:0 – 31 Пойнт (Хэйгл, Кучеров)

4:0 – 39 Хэйгл (Киллорн)

5:0 – 46 Сергачев (Бельмар, Пойнт)

Детройт – Калгари – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

0:1 – 39 Колман (Баклунд, Хэнифин)

1:1 – 40 Ларкин (Зайдер, Перрон)

2:1 – 46 Задина (Хегг, Сундквист)

Флорида – Сан-Хосе – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

0:1 – 6 Барабанов (Карлссон)

1:1 – 25 Райнхарт (Стаал)

2:1 – 40 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен)

3:1 – 59 Э.Стаал (Луостаринен)

4:1 – 59 Э.Стаал ()

Нью-Джерси – Сиэтл – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

0:1 – 35 Ларссон (Веннберг, Данн)

1:1 – 35 Хэмилтон (Татар, Палат)

2:1 – 51 Хэмилтон (Братт, Палат)

3:1 – 59 Марино (Хишир, Хаула)

Айлендерс – Ванкувер – 5:6 (2:2, 2:1, 1:3)

1:0 – 12 Палмиери (Пелек, Бэйли)

1:1 – 12 Экман-Ларссон (Петтерссон)

1:2 – 13 Босер (Стиллман, Миллер)

2:2 – 15 Нелсон ()

3:2 – 23 Барзэл (Ли, Добсон)

4:2 – 36 Хорват (Пулок, Барзэл)

4:3 – 37 Оман (Джошуа, Ди Джузеппе)

4:4 – 45 Петтерссон (Босер, Хьюз)

4:5 – 49 Петтерссон (Бир, Босер)

4:6 – 58 Бовилье (Хьюз, Босер)

5:6 – 60 Добсон (Хорват, Барзэл)

Миннесота – Вегас – 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)

0:1 – 8 Руа (Хауден, Колесар)

0:2 – 23 Пьетранжело ()

1:2 – 25 Капризов (Болди, Эрикссон Эк)

1:3 – 31 Коттер (Маршессо, Айкел)

1:4 – 33 Смит ()

1:5 – 34 Айкел (Уайтклауд, Маршессо)