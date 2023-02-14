НХЛ: Детройт уничтожил Ванкувер, Баффало без шансов проиграл Лос-Анджелес
В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Оттава в овертайме обыграла Калгари, Флорида по буллитам одолела Миннесоту, Детройт разгромил Ванкувер, а Лос-Анджелес разбил Баффало.
Результаты матчей НХЛ за 13 февраля
Оттава – Калгари – 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
1:0 – 7 Ткачак (Хэмоник, Штюцле)
1:1 – 15 Дюбе (Юбердо, Хэнифин)
1:2 – 26 Тоффоли (Уигар)
1:3 – 47 Дюбе (Танев, Тоффоли)
2:3 – 58 Батерсон (Пинто, Штюцле)
3:3 – 59 Дебринкат (Бреннстрем, Штюцле)
4:3 – 62 Штюцле (Ткачак, Дебринкат)
Миннесота – Флорида – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
0:1 – 23 Луостаринен (Казинс, Форслинг)
1:1 – 26 Капризов (Эддисон, Зукарелло-Асен)
Нэшвилл – Аризона – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
0:1 – 18 Шмалц (Келлер)
1:1 – 25 Йоси (Дюшен, Гранлунд)
2:1 – 29 Сиссонс (Жанно, Тренин)
2:2 – 33 Крауз (Мозер, Маччелли)
2:3 – 45 Крауз (Мозер, Маччелли)
2:4 – 60 Фишер (Бойд, Келлер)
Ванкувер – Детройт – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
0:1 – 11 Ларкин (Зайдер)
0:2 – 20 Ларкин (Бертуцци, Фаббри)
1:2 – 22 Дрис (Кузьменко, Гарланд)
1:3 – 29 Фаббри (Копп, Расмуссен)
1:4 – 42 Линдстрем (Копп, Расмуссен)
1:5 – 46 Сутер (Линдстрем, Сундквист)
1:6 – 48 Берггрен (Гронек, Велено)
Лос-Анджелес – Баффало – 5:2 (0:0, 4:0, 1:2, 0:0)
1:0 – 30 Кемпе (Лизотт)
2:0 – 33 Калиев (Арвидссон, Дано)
3:0 – 39 Уолкер (Арвидссон, Дано)
4:0 – 40 Рой (Байфилд, Кемпе)
5:0 – 46 Арвидссон (Дурзи, Дано)
5:1 – 51 Козенс (Миттлстадт, Олофссон)
5:2 – 56 Кребс (Миттлстадт, Олофссон)