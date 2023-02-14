iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Детройт уничтожил Ванкувер, Баффало без шансов проиграл Лос-Анджелес

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:13
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Оттава в овертайме обыграла Калгари, Флорида по буллитам одолела Миннесоту, Детройт разгромил Ванкувер, а Лос-Анджелес разбил Баффало.

Результаты матчей НХЛ за 13 февраля

Оттава – Калгари – 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

1:0 – 7 Ткачак (Хэмоник, Штюцле)
1:1 – 15 Дюбе (Юбердо, Хэнифин)
1:2 – 26 Тоффоли (Уигар)
1:3 – 47 Дюбе (Танев, Тоффоли)
2:3 – 58 Батерсон (Пинто, Штюцле)
3:3 – 59 Дебринкат (Бреннстрем, Штюцле)
4:3 – 62 Штюцле (Ткачак, Дебринкат)

Миннесота – Флорида – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

0:1 – 23 Луостаринен (Казинс, Форслинг)
1:1 – 26 Капризов (Эддисон, Зукарелло-Асен)

Нэшвилл – Аризона – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

0:1 – 18 Шмалц (Келлер)
1:1 – 25 Йоси (Дюшен, Гранлунд)
2:1 – 29 Сиссонс (Жанно, Тренин)
2:2 – 33 Крауз (Мозер, Маччелли)
2:3 – 45 Крауз (Мозер, Маччелли)
2:4 – 60 Фишер (Бойд, Келлер)

Ванкувер – Детройт – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

0:1 – 11 Ларкин (Зайдер)
0:2 – 20 Ларкин (Бертуцци, Фаббри)
1:2 – 22 Дрис (Кузьменко, Гарланд)
1:3 – 29 Фаббри (Копп, Расмуссен)
1:4 – 42 Линдстрем (Копп, Расмуссен)
1:5 – 46 Сутер (Линдстрем, Сундквист)
1:6 – 48 Берггрен (Гронек, Велено)

Лос-Анджелес – Баффало – 5:2 (0:0, 4:0, 1:2, 0:0)

1:0 – 30 Кемпе (Лизотт)
2:0 – 33 Калиев (Арвидссон, Дано)
3:0 – 39 Уолкер (Арвидссон, Дано)
4:0 – 40 Рой (Байфилд, Кемпе)
5:0 – 46 Арвидссон (Дурзи, Дано)
5:1 – 51 Козенс (Миттлстадт, Олофссон)
5:2 – 56 Кребс (Миттлстадт, Олофссон)


Статьи по теме

АЕК Ларнака - Днепр-1: где смотреть матч 16.02.2023 Лиги Конференций АЕК Ларнака - Днепр-1: где смотреть матч 16.02.2023 Лиги Конференций
Металлист, Динамо и Полесье: онлайн-трансляции матчей украинских команд Металлист, Динамо и Полесье: онлайн-трансляции матчей украинских команд
Шахтер - Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Шахтер - Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Венгер верит, что Арсенал способен стать чемпионом Англии Венгер верит, что Арсенал способен стать чемпионом Англии
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Эвертон: Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Ливерпуль - Эвертон: Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига конференций10:38
АЕК Ларнака - Днепр-1: где смотреть матч 16.02.2023 Лиги Конференций
Украина10:18
Металлист, Динамо и Полесье: онлайн-трансляции матчей украинских команд
Лига Европы10:06
Шахтер - Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа10:00
Венгер верит, что Арсенал способен стать чемпионом Англии
Лига Чемпионов09:35
ПСЖ - Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа09:30
Пиротехника и яркий свитшот: Гризманн феерично отпраздновал победу Канзас-Сити в Супербоуле-2023
Лига Чемпионов08:56
Тренер ПСЖ оценил шансы клуба в противостоянии с Баварией в Лиге чемпионов
Украина08:32
Украинские футболисты побили игроков российского Шинника - источник
НХЛ08:13
НХЛ: Детройт уничтожил Ванкувер, Баффало без шансов проиграл Лос-Анджелес
НБА07:49
НБА: Лейкерс уступили Портленду, Голден Стэйт одолел Вашингтон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK