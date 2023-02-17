НХЛ: Бостон разбил Нэшвилл, Филадельфия без шансов проиграла Сиэтлу
В ночь с четверга на пятницу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Вашингтон дома проиграл Флориде, Каролина разгромила Монреаль, Бостон уничтожил Нэшвилл, Вегас оказался сильнее Сан-Хосе, Филадельфия проиграла Сиэтлу.
Результаты матчей НХЛ за 16 февраля
Вашингтон – Флорида – 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)
0:1 – 10 Форслинг (Верхэге, Луостаринен)
0:2 – 22 Стаал (Верхэге, Монтур)
0:3 – 28 Уайт (Лунделль)
1:3 – 36 Строум (Густафссон, Оши)
1:4 – 38 Барков (Смит)
2:4 – 54 Бэкстрем (Густафссон)
3:4 – 58 Кузнецов (Густафссон, Оши)
3:5 – 59 Лунделль ()
3:6 – 60 Райнхарт (Лунделль)
Каролина – Монреаль – 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)
0:1 – 4 Пеццетта (Юлонен, Питлик)
1:1 – 13 Котканиеми (Бернс, Нечас)
2:1 – 15 Джарвис (Свечников, Ахо)
2:2 – 36 Харви-Пинар (Армия, Хоффман)
3:2 – 43 Ахо (Свечников, де Хаан)
4:2 – 44 Джарвис (Свечников, Бернс)
5:2 – 46 Дж.Стаал (Фаст, Мартинук)
6:2 – 60 Джарвис (Степан)
Коламбус – Виннипег – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
0:1 – 20 Коннор (Дюбуа, Уилер)
1:1 – 31 Лайне (Годро, Боквист)
2:1 – 50 Джонсон (Бемстрем, Рословик)
3:1 – 60 Дженнер (Лайне)
Нэшвилл – Бостон – 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
0:1 – 3 Маршанд (Бержерон)
0:2 – 22 Смит (Макэвой)
0:3 – 29 Бержерон (Холл, Линдхольм)
0:4 – 32 Форборт (Гжельчик, Фолиньо)
0:5 – 54 Фредерик (Линдхольм, Фолиньо)
Калгари – Детройт – 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
1:0 – 16 Линдхольм (Баклунд)
1:1 – 20 Кубалик (Остерли, Бертуцци)
1:2 – 23 Фаббри (Перрон, Ларкин)
2:2 – 30 Дюбе (Андерссон)
2:3 – 36 Кубалик (Бертуцци, Ларкин)
2:4 – 39 Бертуцци (Ларкин, Фаббри)
2:5 – 44 Сутер (Чиарот, Задина)
Сент-Луис – Нью-Джерси – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
1:0 – 17 Бучневич (О′Райлли, Барбашев)
1:1 – 18 Мерсер (Сиверсон, Боквист)
2:1 – 25 Торопченко (Парайко, Уокер)
3:1 – 26 Кайру (Томас, Шенн)
3:2 – 29 Хаула (Шарангович, Зеттерлунд)
4:2 – 52 Шенн (Томас, Кайру)
Сиэтл – Филадельфия – 6:2 (2:0, 3:0, 1:2, 0:0)
1:0 – 4 Макканн ()
2:0 – 15 Гурде (Толванен, Шульц)
3:0 – 26 Шульц (Эберле, Бенирс)
4:0 – 32 Бьоркстранн (Олексяк, Гурде)
5:0 – 35 Гурде (Эберле, Шварц)
5:1 – 42 Конекны (Проворов, Кэйтс)
6:1 – 51 Бенирс ()
6:2 – 55 Конекны (Кэйтс)
Вегас – Сан-Хосе – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0, 0:0)
0:1 – 38 Барабанов (Кутюр, Влэшик)
1:1 – 47 Коттер (Айкел)
2:1 – 60 Каррье (Теодор, Стивенсон)