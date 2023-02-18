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НХЛ: Айлендерс в голевой игре обыграл Питтсбург, Анахайм уступил Лос-Анджелесу

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:13
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Айлендерс оказался сильнее Питтсбурга, Оттава проиграла Чикаго, Миннесота по буллитам одолела Даллас, Рейнджерс переиграл Эдмонтон.

Результаты матчей НХЛ за 17 февраля

Оттава – Чикаго – 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)

0:1 – 2 Кэйн (Маккейб, Доми)
1:1 – 28 Пинто (Зайцев, Брассар)
2:1 – 43 Жиру (Бреннстрем, Дебринкат)
3:1 – 45 Ткачак (Штюцле, Батерсон)
3:2 – 51 Лафферти ()
3:3 – 57 Кэйн (Доми)
3:4 – 63 Атанасиу (Маккейб, Джонсон)

Айлендерс – Питтсбург – 5:4 (1:1, 2:3, 2:0)

0:1 – 13 Кросби (Руэдел, Жозеф)
1:1 – 14 Ли (Барзэл)
1:2 – 24 Ракелль (Летанг, Генцел)
1:3 – 26 Цукер (Руэдел, Жозеф)
2:3 – 35 Нелсон (Романов, Мэйфилд)
2:4 – 40 Ракелль (Петтерссон, Кросби)
3:4 – 40 Ли (Ао, Барзэл)
4:4 – 46 Нелсон (Ли, Добсон)
5:4 – 58 Паризе (Палмиери, Нелсон)

Миннесота – Даллас – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 2:1)

1:0 – 47 Зукарелло-Асен (Голигоски, Болди)
1:1 – 51 Бенн (Хейсканен, Джонстон)

Анахайм – Лос-Анджелес – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

0:1 – 15 Лизотт (Фиала, Иафалло)
1:1 – 26 Шаттенкирк (Ватрано, Куликов)
1:2 – 33 Арвидссон (Мур)
1:3 – 38 Кемпе (Даути, Копитар)
2:3 – 43 Мактавиш (Зеграс, Фаулер)
2:4 – 50 Копитар (Даути, Фиала)
3:4 – 54 Ватрано (Фаулер)
3:5 – 56 Арвидссон (Дано, Дурзи)
3:6 – 59 Фиала (Лизотт, Иафалло)

Эдмонтон – Рейнджерс – 4:5 (4:1, 0:1, 0:2, 0:0, по буллитам - 1:2)

1:0 – 8 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман)
2:0 – 13 Бэрри (Янмарк-Нюлен, Фогеле)
3:0 – 13 Райан (Пулюярви, Хайман)
3:1 – 14 Крайдер (Панарин, Зибанежад)
4:1 – 19 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
4:2 – 27 Крайдер (Линдгрен, Фокс)
4:3 – 42 Лафреньер (Хитил, Какко)
4:4 – 54 Зибанежад (Панарин, Фокс)


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