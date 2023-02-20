НХЛ: Оттава разнесла Сент-Луис, Колорадо и Эдмонтон накидали 11 шайб
В Национальной хоккейной лиге прошло шесть игр регулярного сезона, в котором Миннесота не без проблем обыграла Нэшвилл, Оттава камня на камне не оставила от Сент-Луиса, а Колорадо и Эдмонтон выдали зарубу с овертаймом и 11 шайбами.
Миннесота – Нэшвилл – 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)
1:0 – 22 Дьюхэйм (Годро)
2:0 – 22 Капризов (Зукарелло-Асен, Эрикссон)
2:1 – 38 Новак (Лоузон, Грэвел)
3:1 – 42 Капризов (Хартман)
3:2 – 56 Йоси (Новак, Экхольм)
3:3 – 60 Нидеррайтер (Новак, Йоси)
4:3 – 60 Хартман (Сперджен, Брудин)
Оттава – Сент-Луис – 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)
1:0 – 16 Пинто (Дебринкат, Батерсон)
2:0 – 22 Дебринкат (Ткачак, Штюцле)
3:0 – 28 Штюцле (Жиру, Ткачак)
4:0 – 31 Ткачак (Жиру)
5:0 – 33 Батерсон (Пинто, Дебринкат)
6:0 – 48 Штюцле (Бреннстрем, Зуб)
6:1 – 50 Парайко ()
6:2 – 52 Питлик (Фолк)
7:2 – 59 Грейг (Шабо, Брассар)
Колорадо – Эдмонтон – 6:5 ОТ (0:1, 2:3, 3:1, 1:0)
0:1 – 16 Фогеле (Маклауд, Янмарк-Нюлен)
0:2 – 22 Фогеле (Сиси, Нерс)
0:3 – 28 Драйзайтль (Хайман, Нюджент-Хопкинс)
1:3 – 29 Комфер (Жирар, Маккиннон)
2:3 – 33 Ничушкин (Маккиннон)
2:4 – 38 Бэрри (Пулюярви, Шор)
3:4 – 42 Маккиннон (Мэнсон)
3:5 – 44 Янмарк-Нюлен (Сиси, Макдэвид)
4:5 – 50 О'Коннор (Комфер, Байрэм)
5:5 – 56 Лехконен (Жирар, Комфер)
6:5 – 65 Рантанен (Комфер, Тэйвс)
Чикаго – Торонто – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
1:0 – 11 Кейн (Доми)
1:1 – 13 Таварес (В. Нюландер, Райлли)
2:1 – 28 Кейн (Дикинсон, Доми)
3:1 – 31 Кейн (Доми, Мерфи)
3:2 – 38 Аччари (Керфут, Кемпф)
3:3 – 48 Марнер (Холл, Райлли)
4:3 – 52 Гаттман ()
5:3 – 59 Доми (Кейн)
Нью-Джерси – Виннипег – 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)
0:1 – 15 Перфетти (Пионк, Шайфли)
1:1 – 16 Мерсер (Хэмилтон, Хишир)
1:2 – 18 Пионк (Шайфли, Диллон)
2:2 – 46 Зеттерлунд (Хаула)
3:2 – 47 Вуд (Боквист, Маклауд)
4:2 – 60 Мерсер (Грейвс, Хаула)
Аризона – Коламбус – 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
1:0 – 15 Бойд (Фишер, Стечер)
2:0 – 17 Шмалц (Келлер)
2:1 – 34 Дженнер (Пик, Бланкенбург)
2:2 – 56 Лайне (Дженнер, Боквист)
3:2 – 63 Хэйтон (Маччелли)