НХЛ: Оттава разнесла Сент-Луис, Колорадо и Эдмонтон накидали 11 шайб

В Национальной хоккейной лиге прошло шесть игр регулярного сезона, в котором Миннесота не без проблем обыграла Нэшвилл, Оттава камня на камне не оставила от Сент-Луиса, а Колорадо и Эдмонтон выдали зарубу с овертаймом и 11 шайбами.

Миннесота – Нэшвилл – 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

1:0 – 22 Дьюхэйм (Годро)

2:0 – 22 Капризов (Зукарелло-Асен, Эрикссон)

2:1 – 38 Новак (Лоузон, Грэвел)

3:1 – 42 Капризов (Хартман)

3:2 – 56 Йоси (Новак, Экхольм)

3:3 – 60 Нидеррайтер (Новак, Йоси)

4:3 – 60 Хартман (Сперджен, Брудин)

Оттава – Сент-Луис – 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)

1:0 – 16 Пинто (Дебринкат, Батерсон)

2:0 – 22 Дебринкат (Ткачак, Штюцле)

3:0 – 28 Штюцле (Жиру, Ткачак)

4:0 – 31 Ткачак (Жиру)

5:0 – 33 Батерсон (Пинто, Дебринкат)

6:0 – 48 Штюцле (Бреннстрем, Зуб)

6:1 – 50 Парайко ()

6:2 – 52 Питлик (Фолк)

7:2 – 59 Грейг (Шабо, Брассар)

Колорадо – Эдмонтон – 6:5 ОТ (0:1, 2:3, 3:1, 1:0)

0:1 – 16 Фогеле (Маклауд, Янмарк-Нюлен)

0:2 – 22 Фогеле (Сиси, Нерс)

0:3 – 28 Драйзайтль (Хайман, Нюджент-Хопкинс)

1:3 – 29 Комфер (Жирар, Маккиннон)

2:3 – 33 Ничушкин (Маккиннон)

2:4 – 38 Бэрри (Пулюярви, Шор)

3:4 – 42 Маккиннон (Мэнсон)

3:5 – 44 Янмарк-Нюлен (Сиси, Макдэвид)

4:5 – 50 О'Коннор (Комфер, Байрэм)

5:5 – 56 Лехконен (Жирар, Комфер)

6:5 – 65 Рантанен (Комфер, Тэйвс)

Чикаго – Торонто – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

1:0 – 11 Кейн (Доми)

1:1 – 13 Таварес (В. Нюландер, Райлли)

2:1 – 28 Кейн (Дикинсон, Доми)

3:1 – 31 Кейн (Доми, Мерфи)

3:2 – 38 Аччари (Керфут, Кемпф)

3:3 – 48 Марнер (Холл, Райлли)

4:3 – 52 Гаттман ()

5:3 – 59 Доми (Кейн)

Нью-Джерси – Виннипег – 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)

0:1 – 15 Перфетти (Пионк, Шайфли)

1:1 – 16 Мерсер (Хэмилтон, Хишир)

1:2 – 18 Пионк (Шайфли, Диллон)

2:2 – 46 Зеттерлунд (Хаула)

3:2 – 47 Вуд (Боквист, Маклауд)

4:2 – 60 Мерсер (Грейвс, Хаула)

Аризона – Коламбус – 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

1:0 – 15 Бойд (Фишер, Стечер)

2:0 – 17 Шмалц (Келлер)

2:1 – 34 Дженнер (Пик, Бланкенбург)

2:2 – 56 Лайне (Дженнер, Боквист)

3:2 – 63 Хэйтон (Маччелли)