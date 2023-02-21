НХЛ: Айлендерс оказался сильнее Питтсбурга, Рейнджерс уступил Виннипегу
В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Флорида по итогам овертайма обыграла Анахайм, Сан-Хосе разбил Сиэтл, Филадельфия вырвала победу у Калгари, Рейнджерс дома уступил Виннипегу.
Результаты матчей НХЛ за 20 февраля
Бостон – Оттава – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
1:0 – 16 Дебраск (Макэвой, Маршанд)
1:1 – 20 Жиру (Гэмбрелл)
2:1 – 38 Пастрняк (Крейчи, Макэвой)
3:1 – 53 Пастрняк (Макэвой)
Флорида – Анахайм – 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
0:1 – 12 Мактавиш (Джонс, Куликов)
0:2 – 16 Ватрано (Клингберг, Шаттенкирк)
1:2 – 23 Э.Стаал (Гудас)
2:2 – 38 Стаал (Луостаринен, Ткачак)
2:3 – 53 Куликов (Клингберг)
3:3 – 55 Ломберг (Казинс, Форслинг)
4:3 – 62 Верхэге (Ткачак, Луостаринен)
Сан-Хосе – Сиэтл – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
1:0 – 31 Кутюр ()
2:0 – 37 Свечников ()
3:0 – 40 Грегор (Карлссон, Свечников)
4:0 – 57 Эйссимонт (Карлссон, Кутюр)
Калгари – Филадельфия – 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
0:1 – 17 Конекны (Деанджело, Кэйтс)
0:2 – 28 Делорье (Лоутон, Йорк)
1:2 – 29 Баклунд (Манджипани, Гилберт)
1:3 – 32 Деанджело (Конекны)
2:3 – 45 Тоффоли (Хэнифин, Дюбе)
3:3 – 49 Манджипани (Хэнифин, Баклунд)
3:4 – 52 Эллисон (Лоутон, ван Римсдайк)
Рейнджерс – Виннипег – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 – 6 Дюбуа (Элерс, Моррисси)
0:2 – 17 Шайфли (Пионк, Коннор)
0:3 – 27 Коннор (Моррисси, Эпплтон)
1:3 – 32 Трочек (Тарасенко)
1:4 – 56 Шайфли (Эпплтон, Коннор)
Питтсбург – Айлендерс – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
1:0 – 7 Генцел (Ракелль, Кросби)
1:1 – 26 Нелсон (Паризе)
2:1 – 33 Цукер (Капанен, Петри)
2:2 – 49 Хорват (Фашинг)
2:3 – 51 Ли (Хорват, Мартин)
2:4 – 60 Нелсон (Паризе)