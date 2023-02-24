НХЛ: Анахайм сенсационно обыграл Вашингтон, Эдмонтон разбил Питтсбург
В ночь с четверга на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Вашингтон на своей площадке проиграл Анахайму, Детройт разобрался с Рейнджерс, Питтсбург без шансов уступил Эдмонтону, Баффало дожало Тампа-Бей, Бостон переиграл Сиэтл и другие.
Результаты матчей НХЛ за 23 февраля
Коламбус – Миннесота – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
0:1 – 4 Дьюхэйм (Годро)
0:2 – 9 Капризов (Хартман, Миддлтон)
Нью-Джерси – Лос-Анджелес – 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
0:1 – 8 Копитар (Кемпе, Дурзи)
0:2 – 12 Арвидссон (Андерсон, Фиала)
1:2 – 37 Татар (Мерсер)
2:2 – 43 Мерсер (Баль, Татар)
2:3 – 56 Дурзи (Фиала, Копитар)
3:3 – 60 Хишир (Хэмилтон, Хьюз)
4:3 – 63 Мерсер (Ванечек, Хэмилтон)
Питтсбург – Эдмонтон – 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)
1:0 – 2 Летанг (Малкин, Раст)
1:1 – 14 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Бэрри)
1:2 – 18 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри)
1:3 – 27 Ямамото (Нерс, Хайман)
1:4 – 28 Шор (Пулюярви)
1:5 – 36 Фогеле (Кулак, Драйзайтль)
1:6 – 39 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид)
1:7 – 57 Макдэвид ()
2:7 – 59 Летанг (Малкин, Кросби)
Тампа-Бэй – Баффало – 5:6 (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)
1:0 – 3 Стэмкос (Кучеров, Пойнт)
1:1 – 12 Гиргенсонс (Джост, Далин)
1:2 – 30 Томпсон (Далин, Скиннер)
1:3 – 33 Томпсон (Скиннер)
2:3 – 33 Хедман (Пол, Марун)
2:4 – 34 Куинн (Миттлстадт, Кребс)
3:4 – 46 Пойнт (Хэйгл, Хедман)
3:5 – 47 Томпсон ()
4:5 – 49 Сирелли (Пойнт, Чернак)
5:5 – 55 Колтон (Пойнт, Стэмкос)
5:6 – 62 Любушкин ()
Вашингтон – Анахайм – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
1:0 – 12 Оши ( Бэкстрем, Густафссон)
1:1 – 28 Лундстрем (Фаулер)
2:1 – 30 Дженсен (Фегервары, Дауд)
2:2 – 30 Терри (Фаулер, Куликов)
2:3 – 43 Сильверберг (Уайт, Комтуа)
2:4 – 59 Грант (Шаттенкирк)
Детройт – Рейнджерс – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
1:0 – 16 Копп (Перрон, Расмуссен)
1:1 – 27 Трочек ()
2:1 – 29 Задина (Ларкин)
3:1 – 39 Расмуссен (Копп, Перрон)
4:1 – 45 Гронек (Кубалик, Копп)
Сент-Луис – Ванкувер – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
1:0 – 16 Торопченко (Бучневич)
2:0 – 27 Такер (Барбашев, Бортуццо)
2:1 – 50 Миллер (Петтерссон)
2:2 – 60 Кузьменко ( Миллер, Петтерссон)
2:3 – 65 Петтерссон (Бир, Бовилье)
Вегас – Калгари – 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
0:1 – 14 Пеллетье (Хэнифин, Баклунд)
0:2 – 22 Юбердо (Кадри, Пеллетье)
1:2 – 35 Айкел (Амадио, Теодор)
1:3 – 37 Баклунд (Уигар, Колман)
2:3 – 46 Уайтклауд (Смит)
3:3 – 53 Каррье (Стивенсон, Мартинес)
4:3 – 62 Пьетранжело (Айкел, Маршессо)
Сиэтл – Бостон – 5:6 (1:1, 3:3, 1:2)
1:0 – 2 Бенирс (Данн, Макканн)
1:1 – 12 Крейчи (Пастрняк, Заха)
2:1 – 22 Данн (Веннберг)
2:2 – 23 Пастрняк (Линдхольм, Крейчи)
2:3 – 29 Маршанд (Макэвой, Бержерон)
3:3 – 30 Олексяк (Фреден, Гики)
3:4 – 38 Бержерон (Маршанд)
4:4 – 39 Гурде (Эберле, Бенирс)
5:4 – 56 Шварц (Олексяк, Борген)
5:5 – 57 Карло (Койл, Линдхольм)
5:6 – 59 Дебраск (Макэвой)
Сан-Хосе – Нэшвилл – 2:6 (0:1, 1:3, 1:2, 0:0)
0:1 – 7 Нидеррайтер (Дюшен, Гранлунд)
0:2 – 22 Гранлунд (Томазино)
1:2 – 29 Штурм (Лоренц)
1:3 – 34 Гранлунд (Глэсс, Томазино)
1:4 – 40 Тренин (Смит)
2:4 – 42 Каут (Эйссимонт, Гертл)
2:5 – 51 Нидеррайтер (Новак, Дюшен)
2:6 – 55 Новак (Йоси, Дюшен)