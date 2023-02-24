НХЛ: Анахайм сенсационно обыграл Вашингтон, Эдмонтон разбил Питтсбург

В ночь с четверга на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Вашингтон на своей площадке проиграл Анахайму, Детройт разобрался с Рейнджерс, Питтсбург без шансов уступил Эдмонтону, Баффало дожало Тампа-Бей, Бостон переиграл Сиэтл и другие.

Результаты матчей НХЛ за 23 февраля

Коламбус – Миннесота – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

0:1 – 4 Дьюхэйм (Годро)

0:2 – 9 Капризов (Хартман, Миддлтон)

Нью-Джерси – Лос-Анджелес – 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

0:1 – 8 Копитар (Кемпе, Дурзи)

0:2 – 12 Арвидссон (Андерсон, Фиала)

1:2 – 37 Татар (Мерсер)

2:2 – 43 Мерсер (Баль, Татар)

2:3 – 56 Дурзи (Фиала, Копитар)

3:3 – 60 Хишир (Хэмилтон, Хьюз)

4:3 – 63 Мерсер (Ванечек, Хэмилтон)

Питтсбург – Эдмонтон – 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)

1:0 – 2 Летанг (Малкин, Раст)

1:1 – 14 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Бэрри)

1:2 – 18 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри)

1:3 – 27 Ямамото (Нерс, Хайман)

1:4 – 28 Шор (Пулюярви)

1:5 – 36 Фогеле (Кулак, Драйзайтль)

1:6 – 39 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид)

1:7 – 57 Макдэвид ()

2:7 – 59 Летанг (Малкин, Кросби)

Тампа-Бэй – Баффало – 5:6 (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)

1:0 – 3 Стэмкос (Кучеров, Пойнт)

1:1 – 12 Гиргенсонс (Джост, Далин)

1:2 – 30 Томпсон (Далин, Скиннер)

1:3 – 33 Томпсон (Скиннер)

2:3 – 33 Хедман (Пол, Марун)

2:4 – 34 Куинн (Миттлстадт, Кребс)

3:4 – 46 Пойнт (Хэйгл, Хедман)

3:5 – 47 Томпсон ()

4:5 – 49 Сирелли (Пойнт, Чернак)

5:5 – 55 Колтон (Пойнт, Стэмкос)

5:6 – 62 Любушкин ()

Вашингтон – Анахайм – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

1:0 – 12 Оши ( Бэкстрем, Густафссон)

1:1 – 28 Лундстрем (Фаулер)

2:1 – 30 Дженсен (Фегервары, Дауд)

2:2 – 30 Терри (Фаулер, Куликов)

2:3 – 43 Сильверберг (Уайт, Комтуа)

2:4 – 59 Грант (Шаттенкирк)

Детройт – Рейнджерс – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

1:0 – 16 Копп (Перрон, Расмуссен)

1:1 – 27 Трочек ()

2:1 – 29 Задина (Ларкин)

3:1 – 39 Расмуссен (Копп, Перрон)

4:1 – 45 Гронек (Кубалик, Копп)

Сент-Луис – Ванкувер – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

1:0 – 16 Торопченко (Бучневич)

2:0 – 27 Такер (Барбашев, Бортуццо)

2:1 – 50 Миллер (Петтерссон)

2:2 – 60 Кузьменко ( Миллер, Петтерссон)

2:3 – 65 Петтерссон (Бир, Бовилье)

Вегас – Калгари – 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

0:1 – 14 Пеллетье (Хэнифин, Баклунд)

0:2 – 22 Юбердо (Кадри, Пеллетье)

1:2 – 35 Айкел (Амадио, Теодор)

1:3 – 37 Баклунд (Уигар, Колман)

2:3 – 46 Уайтклауд (Смит)

3:3 – 53 Каррье (Стивенсон, Мартинес)

4:3 – 62 Пьетранжело (Айкел, Маршессо)

Сиэтл – Бостон – 5:6 (1:1, 3:3, 1:2)

1:0 – 2 Бенирс (Данн, Макканн)

1:1 – 12 Крейчи (Пастрняк, Заха)

2:1 – 22 Данн (Веннберг)

2:2 – 23 Пастрняк (Линдхольм, Крейчи)

2:3 – 29 Маршанд (Макэвой, Бержерон)

3:3 – 30 Олексяк (Фреден, Гики)

3:4 – 38 Бержерон (Маршанд)

4:4 – 39 Гурде (Эберле, Бенирс)

5:4 – 56 Шварц (Олексяк, Борген)

5:5 – 57 Карло (Койл, Линдхольм)

5:6 – 59 Дебраск (Макэвой)

Сан-Хосе – Нэшвилл – 2:6 (0:1, 1:3, 1:2, 0:0)

0:1 – 7 Нидеррайтер (Дюшен, Гранлунд)

0:2 – 22 Гранлунд (Томазино)

1:2 – 29 Штурм (Лоренц)

1:3 – 34 Гранлунд (Глэсс, Томазино)

1:4 – 40 Тренин (Смит)

2:4 – 42 Каут (Эйссимонт, Гертл)

2:5 – 51 Нидеррайтер (Новак, Дюшен)

2:6 – 55 Новак (Йоси, Дюшен)