НХЛ: Ванкувер дожал Даллас в овертайме, Вегас без шансов уступил Колорадо

В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Оттава дома разбила Детройт, Ванкувер в овертайме обыграл Даллас, Колорадо на своей площадке победил Вегас и другие.

Результаты матчей НХЛ за 27 февраля

Оттава – Детройт – 6:2 (0:1, 4:1, 2:0)

0:1 – 12 Бертуцци (Сундквист, Сутер)

1:1 – 24 Сэндерсон (Брассар, Жиру)

1:2 – 26 Перрон (Гронек)

2:2 – 33 Батерсон (Дебринкат, Шабо)

3:2 – 35 Жиру (Шабо, Гэмбрелл)

4:2 – 38 Ткачак (Зуб, Жиру)

5:2 – 42 Шабо (Зуб, Жиру)

6:2 – 56 Штюцле ()

Эдмонтон – Бостон – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

1:0 – 3 Макдэвид (Драйзайтль)

1:1 – 3 Носек (Орлов, Хэтэуэй)

1:2 – 16 Фолиньо (Орлов, Койл)

2:2 – 33 Макдэвид (Сиси, Костин)

2:3 – 40 Заха (Форборт, Пастрняк)

Даллас – Ванкувер – 4:5 (1:3, 2:1, 1:0, 0:1)

0:1 – 4 Бовилье (Кузьменко, Петтерссон)

1:1 – 9 Бенн (Сегин)

1:2 – 10 Дрис (Воланин, Гарланд)

1:3 – 16 Подколзин (Хьюз, Аату Рятю)

2:3 – 25 Дадонов (Сутер, Джонстон)

2:4 – 32 Бовилье (Кузьменко, Хьюз)

3:4 – 38 Хинтц (Павелски, Бенн)

4:4 – 44 Лундквист (Делландреа, Марчмент)

4:5 – 62 Кузьменко (Хьюз, Бовилье)

Колорадо – Вегас – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 – 2 Рантанен ()

2:0 – 37 Рантанен (Комфер)

3:0 – 57 Маккиннон (Лехконен, Ничушкин)

Анахайм – Чикаго – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

0:1 – 6 Джонсон (Рэддиш, Доми)

1:1 – 14 Лундстрем (Мактавиш, Терри)

2:1 – 20 Сильверберг (Ватрано, Клингберг)

2:2 – 34 Атанасиу (Джонсон, Доми)

3:2 – 40 Джонс (Ватрано, Мактавиш)

4:2 – 49 Терри (Мактавиш)