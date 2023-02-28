НХЛ: Ванкувер дожал Даллас в овертайме, Вегас без шансов уступил Колорадо
В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Оттава дома разбила Детройт, Ванкувер в овертайме обыграл Даллас, Колорадо на своей площадке победил Вегас и другие.
Результаты матчей НХЛ за 27 февраля
Оттава – Детройт – 6:2 (0:1, 4:1, 2:0)
0:1 – 12 Бертуцци (Сундквист, Сутер)
1:1 – 24 Сэндерсон (Брассар, Жиру)
1:2 – 26 Перрон (Гронек)
2:2 – 33 Батерсон (Дебринкат, Шабо)
3:2 – 35 Жиру (Шабо, Гэмбрелл)
4:2 – 38 Ткачак (Зуб, Жиру)
5:2 – 42 Шабо (Зуб, Жиру)
6:2 – 56 Штюцле ()
Эдмонтон – Бостон – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
1:0 – 3 Макдэвид (Драйзайтль)
1:1 – 3 Носек (Орлов, Хэтэуэй)
1:2 – 16 Фолиньо (Орлов, Койл)
2:2 – 33 Макдэвид (Сиси, Костин)
2:3 – 40 Заха (Форборт, Пастрняк)
Даллас – Ванкувер – 4:5 (1:3, 2:1, 1:0, 0:1)
0:1 – 4 Бовилье (Кузьменко, Петтерссон)
1:1 – 9 Бенн (Сегин)
1:2 – 10 Дрис (Воланин, Гарланд)
1:3 – 16 Подколзин (Хьюз, Аату Рятю)
2:3 – 25 Дадонов (Сутер, Джонстон)
2:4 – 32 Бовилье (Кузьменко, Хьюз)
3:4 – 38 Хинтц (Павелски, Бенн)
4:4 – 44 Лундквист (Делландреа, Марчмент)
4:5 – 62 Кузьменко (Хьюз, Бовилье)
Колорадо – Вегас – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1:0 – 2 Рантанен ()
2:0 – 37 Рантанен (Комфер)
3:0 – 57 Маккиннон (Лехконен, Ничушкин)
Анахайм – Чикаго – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
0:1 – 6 Джонсон (Рэддиш, Доми)
1:1 – 14 Лундстрем (Мактавиш, Терри)
2:1 – 20 Сильверберг (Ватрано, Клингберг)
2:2 – 34 Атанасиу (Джонсон, Доми)
3:2 – 40 Джонс (Ватрано, Мактавиш)
4:2 – 49 Терри (Мактавиш)