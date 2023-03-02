НХЛ: Колорадо и Нью-Джерси устроили голевое шоу, Рейнджерс в овертайме обыграл Филадельфию
В ночь со среды на четверг состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Филадельфия уступила Рейнджерс, Даллас добыл волевую победу над Аризоной, Нью-Джерси дожал Колорадо.
Результаты матчей НХЛ за 1 марта
Филадельфия – Рейнджерс – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
0:1 – 3 Зибанежад (Панарин, Тарасенко)
1:1 – 16 Типпет ()
2:1 – 32 Лоутон (Хэйс)
2:2 – 51 Крайдер (Трочек, Тарасенко)
2:3 – 63 Тарасенко (Шнайдер, Хитил)
Эдмонтон – Торонто – 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
1:0 – 4 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль)
1:1 – 13 Кемпф (Марнер)
2:1 – 14 Макдэвид (Хайман, Костин)
3:1 – 19 Хайман (Макдэвид, Экхольм)
4:1 – 29 Ямамото (Нерс, Сиси)
5:1 – 38 Костин (Фогеле, Маклауд)
5:2 – 42 Марнер (Мэттьюс, Райлли)
Даллас – Аризона – 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
0:1 – 11 Хэйтон (Мозер, Вялимяки)
0:2 – 14 Келлер (Шмалц, Вялимяки)
1:2 – 19 Хинтц (Робертсон)
2:2 – 22 Сегин (Джонстон, Дадонов)
3:2 – 45 Хейсканен (Сегин, Миллер)
4:2 – 57 Сегин (Факса)
Колорадо – Нью-Джерси – 5:7 (1:3, 3:3, 1:1)
0:1 – 2 Палат (Братт)
0:2 – 8 Бастиан (Сиверсон, Маклауд)
0:3 – 12 Татар (Мерсер, Хишир)
1:3 – 20 Маккиннон (Лехконен, Ничушкин)
1:4 – 24 Хэмилтон (Вуд, Маклауд)
1:5 – 26 Вуд (Мерсер, Хаула)
2:5 – 28 Рантанен (Ньюхук, Мэнсон)
3:5 – 30 Маккиннон (Байрэм)
4:5 – 30 Комфер ()
4:6 – 38 Мерсер (Татар, Грейвс)
5:6 – 42 Ничушкин (Жирар, Лехконен)
5:7 – 59 Хишир (Мерсер, Татар)
Анахайм – Вашингтон – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
0:1 – 9 Фегервары (Макилрат, Бэкстрем)
1:1 – 14 Терри (Фаулер, Зеграс)
1:2 – 42 Уилсон (ван Римсдайк)
2:2 – 45 Зеграс (Шаттенкирк, Мактавиш)
2:3 – 62 Уилсон (Алексеев, Оши)
Вегас – Каролина – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
1:0 – 26 Айкел (Теодор, Каррье)
1:1 – 34 Нечас (Терявяйнен)
2:1 – 39 Айкел (Кессел, Барбашев)
2:2 – 53 Дж.Стаал (Слэвин, Бернс)
3:2 – 57 Смит (Карлссон, Амадио)