НХЛ: Каролина разгромила Аризону, Виннипег проиграл Эдмонтону
В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Сиэтл обыграл Коламбус, Аризона разгромно проиграла Каролине, Анахайм оказался сильнее Монреаля.
Результаты матчей НХЛ за 3 марта
Коламбус – Сиэтл – 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
1:0 – 30 Лайне (Годро, Боквист)
1:1 – 33 Макканн (Данн, Бьоркстранн)
1:2 – 34 Эберле (Веннберг, Макканн)
2:2 – 44 Боквист (Гадбрэнсон, Лайне)
2:3 – 47 Веннберг (Данн, Толванен)
2:4 – 59 Танев (Шварц)
Эдмонтон – Виннипег – 6:3 (1:0, 3:0, 2:3)
1:0 – 2 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
2:0 – 21 Нюджент-Хопкинс ()
3:0 – 29 Ямамото (Нюджент-Хопкинс)
4:0 – 30 Ямамото (Кулак, Костин)
5:0 – 42 Нюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид)
5:1 – 46 Йонссон Фьяллби (Мяэналанен, Густафссон)
6:1 – 47 Драйзайтль (Ямамото, Макдэвид)
6:2 – 51 Шайфли (Нидеррайтер)
6:3 – 52 Диллон (Мяэналанен, Йонссон Фьяллби)
Аризона – Каролина – 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)
0:1 – 2 Штястны (Слэвин, Бернс)
0:2 – 8 Ахо (Шей, Свечников)
0:3 – 25 Слэвин (Джарвис, Бернс)
1:3 – 30 Крауз (Седерстрем, Мозер)
1:4 – 32 Гостисбеер (Свечников, Нечас)
1:5 – 34 Ахо (Нечас, Бернс)
1:6 – 41 Нечас (Ахо, Бернс)
Анахайм – Монреаль – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1, 0:0)
0:1 – 1 Друэн (Андерсон, Мэтисон)
1:1 – 4 Мегна (Грант, Комтуа)
2:1 – 51 Мактавиш (Зеграс, Фаулер)
3:1 – 55 Сильверберг (Шаттенкирк, Грант)
3:2 – 59 Сузуки (Друэн, Дворак)
Вегас – Нью-Джерси – 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
1:0 – 7 Маршессо (Барбашев, Макнэбб)
1:1 – 15 Братт (Хэмилтон, Хьюз)
1:2 – 19 Мерсер ()
2:2 – 32 Маршессо (Айкел, Барбашев)
3:2 – 43 Айкел (Маршессо)
3:3 – 52 Вуд (Боквист)