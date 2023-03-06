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Хоккей

НХЛ: Вегас оказался сильнее Монреаля, Аризона в овертайме уступила Нью-Джерси

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:31
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь с воскресенье на понедельник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Вегас едва не отдал победу Монреалю, Филадельфия обыграла Детройт, Аризона проиграла Нью-Джерси, а Сиэтл победил Колорадо.

Результаты матчей НХЛ за 5 марта

Каролина – Тампа-Бэй – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

1:0 – 6 Свечников ()
2:0 – 17 Терявяйнен (Гостисбеер, Котканиеми)
3:0 – 31 Терявяйнен (Котканиеми, Нечас)
4:0 – 35 Гостисбеер (Котканиеми, Нечас)
5:0 – 51 Терявяйнен (Котканиеми, Гостисбеер)
6:0 – 56 Котканиеми (Нечас, Бернс)

Вегас – Монреаль – 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)

1:0 – 12 Теодор (Блюгерс)
2:0 – 19 Барбашев (Маршессо, Айкел)
3:0 – 27 Смит (Карлссон)
3:1 – 42 Мэтисон (Друэн)
4:1 – 47 Барбашев (Хаг, Амадио)
4:2 – 48 Белзил (Эдмундсон, Пеццетта)
4:3 – 48 Харви-Пинар (Сузуки, Юлонен)

Филадельфия – Детройт – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

0:1 – 4 Перрон (Копп)
1:1 – 26 Делорье ()
2:1 – 32 Кэйтс (Ристолайнен, Силер)
3:1 – 58 Лоутон ()

Аризона – Нью-Джерси – 4:5 (1:2, 1:2, 2:0, 0:1)

0:1 – 9 Майер (Хьюз, Хэмилтон)
1:1 – 10 Маччелли (Седерстрем, Макбэйн)
1:2 – 18 Боквист (Хаула, Сиверсон)
1:3 – 24 Сиверсон (Хаула, Мерсер)
2:3 – 36 Кэссиан (Маккей, О’Брайэн)
2:4 – 39 Боквист (Палат)
3:4 – 41 Шмалц (Вялимяки, Келлер)
4:4 – 58 Макбэйн (Крауз, Вялимяки)
4:5 – 61 Хишир (Хэмилтон)

Колорадо – Сиэтл – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

1:0 – 9 Маккиннон (Ничушкин, Лехконен)
1:1 – 29 Веннберг (Шварц, Борген)
2:1 – 31 Мальгин (Родригес, Макар)
2:2 – 57 Танев (Шварц)
2:3 – 61 Гурде (Бенирс, Данн)


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