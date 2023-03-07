НХЛ: Чикаго разбил Оттаву, Вашингтон проиграл Лос-Анджелесу
В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Эдмонтон переиграл Баффало, Виннипег уступил Сан-Хосе, Оттава без шансов проиграла Аризоне, Лос-Анджелес победил Вашингтон.
Результаты матчей НХЛ за 6 марта
Виннипег – Сан-Хосе – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
0:1 – 14 Лоренц (Лабанк, Линдблум)
1:1 – 26 Нидеррайтер (Коннор, Моррисси)
2:1 – 54 Шмидт (Уилер, Элерс)
2:2 – 59 Гертл (Кутюр, Карлссон)
2:3 – 61 Кутюр (Карлссон)
Баффало – Эдмонтон – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
0:1 – 7 Макдэвид (Сиси, Маклауд)
1:1 – 9 Скиннер (Томпсон)
1:2 – 38 Райан (Нерс, Шор)
2:2 – 41 Козенс (Миттлстадт, Брайсон)
2:3 – 43 Макдэвид (Экхольм, Фогеле)
Даллас – Калгари – 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)
0:1 – 3 Ричи (Уигар, Юбердо)
0:2 – 24 Задоров (Кадри, Стечер)
1:2 – 31 Робертсон (Бенн, Хейсканен)
2:2 – 35 Доми (Сегин, Марчмент)
2:3 – 37 Линдхольм ()
2:4 – 44 Андерссон (Кадри)
3:4 – 49 Хинтц (Павелски)
4:4 – 54 Бенн (Хаканпя, Линделль)
4:5 – 59 Тоффоли (Уигар, Юбердо)
Чикаго – Оттава – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
1:0 – 16 Курашев (Тинорди)
2:0 – 22 Джонс (Дикинсон, Бьорк)
3:0 – 25 Джонс (Атанасиу, Бьорк)
4:0 – 30 Дикинсон (Энтвистл, Бьорк)
5:0 – 43 Райхел (Атанасиу)
Лос-Анджелес – Вашингтон – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
0:1 – 31 Сандин (Строум, Милано)
1:1 – 33 Гавриков (Арвидссон, Фиала)
2:1 – 39 Дано (Рой, Арвидссон)
2:2 – 42 Овечкин ( Бэкстрем, Сандин)
3:2 – 47 Андерсон (Кемпе, Байфилд)
4:2 – 60 Кемпе (Копитар, Иафалло)
Ванкувер – Нэшвилл – 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0 - по буллитам)
1:0 – 4 Петтерссон (Бовилье, Кузьменко)
1:1 – 4 Сиссонс (Лоузон, Смит)
2:1 – 10 Подколзин (Воланин, Берроуз)
3:1 – 45 Джошуа (Хьюз, Оман)
3:2 – 48 Евангелиста (Лоузон, Шервуд)
3:3 – 56 Евангелиста (Бэрри)