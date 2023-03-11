НХЛ: Анахайм обыграл Калгари, Чикаго упустил победу над Флоридой
Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Флорида добыла волевую победу над Чикаго, Анахайм обыграл Калгари.
Результаты матчей НХЛ за 10 марта
Флорида – Чикаго – 4:3 (0:2, 0:0, 3:1, 1:0)
0:1 – 6 Джонс (Джонсон, Рэддиш)
0:2 – 17 Катчук (Хайра, Андерсон)
1:2 – 48 Беннетт (Луостаринен, Ткачак)
2:2 – 48 Райнхарт (Монтур, Ткачак)
3:2 – 52 Луостаринен (Стаал, Ткачак)
3:3 – 59 Гаттман (Дикинсон, Хайра)
4:3 – 62 Монтур (Верхэге, Барков)
Калгари – Анахайм – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
1:0 – 26 Баклунд (Тоффоли, Линдхольм)
1:1 – 27 Комтуа (Фаулер, Ватрано)
1:2 – 31 Лисон (Грант, Комтуа)
1:3 – 59 Грант (Бенуа, Сильверберг)