iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Колорадо разбил Монреаль, Сиэтл уступил Далласу

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:44
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Монреаль дома уступил Колорадо, Даллас одолел Сиэтл, Баффало переиграл Торонто.

Результаты матчей НХЛ за 13 марта

Монреаль – Колорадо – 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)

0:1 – 2 Лехконен (Тэйвс, О'Коннор)
0:2 – 6 Байрэм (Жирар)
0:3 – 8 Ньето (О'Коннор, Эллер)
0:4 – 16 Лехконен (Макар, Рантанен)
1:4 – 19 Андерсон (Сузуки, Ковачевич)
1:5 – 21 Рантанен (Тэйвс, Родригес)
1:6 – 23 Комфер (Лехконен, Ничушкин)
2:6 – 39 Гурьянов (Друэн, Сузуки)
2:7 – 48 Маккиннон (Ничушкин, Макар)
3:7 – 48 Юлонен (Белзил, Уайдман)
4:7 – 50 Мэтисон (Савар, Андерсон)
4:8 – 53 Ничушкин (Маккиннон, Макар)

Торонто – Баффало – 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)

1:0 – 21 Мэттьюс (Марнер, Керфут)
2:0 – 24 Йернкрук (Мэттьюс, Марнер)
2:1 – 35 Куинн (Пауэр, Петерка)
2:2 – 43 Так (Пауэр, Томпсон)
2:3 – 49 Козенс (Петерка, Стиллман)
2:4 – 51 Так (Козенс, Скиннер)
3:4 – 59 В. Нюландер (Мэттьюс)

Сиэтл – Даллас – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

0:1 – 3 Дадонов (Хейсканен, Джонстон)
0:2 – 5 Бенн (Павелски, Робертсон)
1:2 – 15 Гурде (Фреден, Данн)
1:3 – 23 Павелски (Хейсканен, Бенн)
2:3 – 33 Толванен (Данн)
2:4 – 33 Джонстон (Сутер, Дадонов)
2:5 – 41 Робертсон (Бенн, Хейсканен)


Статьи по теме

Двалишвили обошел яна в обновленном рейтинге UFC Двалишвили обошел яна в обновленном рейтинге UFC
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Отличные броски Брауна и Эдвардса возглавили рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Отличные броски Брауна и Эдвардса возглавили рейтинг
Порту - Интер: онлайн-трансляция матча 14.03.2023 Лиги чемпионов Порту - Интер: онлайн-трансляция матча 14.03.2023 Лиги чемпионов
Промоутер Фьюри отреагировал на ультиматум Тайсона по поводу боя с Усиком Промоутер Фьюри отреагировал на ультиматум Тайсона по поводу боя с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Атлетико: 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги
Жирона - Атлетико: 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде завершился этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

ММА09:50
Двалишвили обошел яна в обновленном рейтинге UFC
НБА09:44
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Отличные броски Брауна и Эдвардса возглавили рейтинг
Лига Чемпионов09:27
Порту - Интер: онлайн-трансляция матча 14.03.2023 Лиги чемпионов
Бокс09:14
Промоутер Фьюри отреагировал на ультиматум Тайсона по поводу боя с Усиком
Европа08:52
Футбол сегодня: возвращение Лиги чемпионов и футзальный матч в Украине
Европа08:40
Шикарные изгибы: Возлюбленная Роналду в обтягивающем платье поразила фанатов
Европа08:10
Жирона - Атлетико: 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги
Лига Чемпионов07:50
Лига чемпионов: Порту примет Интер, Манчестер Сити сыграет с Лейпцигом
НХЛ07:44
НХЛ: Колорадо разбил Монреаль, Сиэтл уступил Далласу
НБА07:23
НБА: Голден Стэйт одолел Финикс, Сакраменто Леня уступил Милуоки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK