НХЛ: Колорадо разбил Монреаль, Сиэтл уступил Далласу
В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Монреаль дома уступил Колорадо, Даллас одолел Сиэтл, Баффало переиграл Торонто.
Результаты матчей НХЛ за 13 марта
Монреаль – Колорадо – 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)
0:1 – 2 Лехконен (Тэйвс, О'Коннор)
0:2 – 6 Байрэм (Жирар)
0:3 – 8 Ньето (О'Коннор, Эллер)
0:4 – 16 Лехконен (Макар, Рантанен)
1:4 – 19 Андерсон (Сузуки, Ковачевич)
1:5 – 21 Рантанен (Тэйвс, Родригес)
1:6 – 23 Комфер (Лехконен, Ничушкин)
2:6 – 39 Гурьянов (Друэн, Сузуки)
2:7 – 48 Маккиннон (Ничушкин, Макар)
3:7 – 48 Юлонен (Белзил, Уайдман)
4:7 – 50 Мэтисон (Савар, Андерсон)
4:8 – 53 Ничушкин (Маккиннон, Макар)
Торонто – Баффало – 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)
1:0 – 21 Мэттьюс (Марнер, Керфут)
2:0 – 24 Йернкрук (Мэттьюс, Марнер)
2:1 – 35 Куинн (Пауэр, Петерка)
2:2 – 43 Так (Пауэр, Томпсон)
2:3 – 49 Козенс (Петерка, Стиллман)
2:4 – 51 Так (Козенс, Скиннер)
3:4 – 59 В. Нюландер (Мэттьюс)
Сиэтл – Даллас – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
0:1 – 3 Дадонов (Хейсканен, Джонстон)
0:2 – 5 Бенн (Павелски, Робертсон)
1:2 – 15 Гурде (Фреден, Данн)
1:3 – 23 Павелски (Хейсканен, Бенн)
2:3 – 33 Толванен (Данн)
2:4 – 33 Джонстон (Сутер, Дадонов)
2:5 – 41 Робертсон (Бенн, Хейсканен)