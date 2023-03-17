НХЛ: Калгари разгромил Вегас, Монреаль пропустил девять шайб от Флориды
В ночь с четверга на пятницу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Колорадо переиграл Оттаву, Флорида разбила Монреаль, Виннипег всухую проиграл Бостону, Эдмонтон победил Даллас, Вегас проиграл Калгари, Сан-Хосе уступил Сиэтлу и другие.
Результаты матчей НХЛ за 16 марта
Флорида – Монреаль – 9:5 (7:3, 2:1, 0:1)
0:1 – 1 Мэтисон (Друэн, Андерсон)
1:1 – 2 Уайт (Э.Стаал, Казинс)
2:1 – 3 Верхэге (Беннетт)
2:2 – 5 Ришар (Гуле)
3:2 – 6 Форслинг (Ткачак)
3:3 – 8 Пеццетта (Тирни, Ришар)
4:3 – 9 Экблад (Барков, Луостаринен)
5:3 – 10 Ломберг (Махура, Гудас)
6:3 – 12 Райнхарт (Махура)
7:3 – 13 Верхэге (Ткачак)
7:4 – 22 Харви-Пинар (Эдмундсон, Бэррон)
8:4 – 25 Экблад (Ткачак, Монтур)
9:4 – 27 Ткачак (Барков)
9:5 – 45 Питлик (Мэтисон)
Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
0:1 – 1 Колтон (Стэмкос, Сергачев)
1:1 – 28 Татар (Мерсер, Хишир)
1:2 – 38 Стэмкос (Чернак, Бельмар)
2:2 – 49 Майер (Сиверсон, Хишир)
2:3 – 55 Стэмкос (Кучеров, Сергачев)
3:3 – 57 Майер (Хьюз, Хэмилтон)
Рейнджерс – Питтсбург – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
1:0 – 2 Зибанежад (Тарасенко, Панарин)
1:1 – 34 Ракелль (Кросби)
2:1 – 36 Мотт ()
2:2 – 49 Генцел (Ракелль, Кросби)
3:2 – 51 Крайдер (Фокс, Трочек)
4:2 – 59 Крайдер (Зибанежад, Трочек)
Оттава – Колорадо – 4:5 (1:2, 1:3, 2:0)
0:1 – 2 Макар (Маккиннон, Рантанен)
0:2 – 5 Ничушкин (Рантанен, Макар)
1:2 – 19 Батерсон (Сэндерсон, Штюцле)
1:3 – 24 Рантанен (Байрэм, Маккиннон)
2:3 – 28 Пинто (Бреннстрем, Готье)
2:4 – 35 Родригес (Маккиннон)
2:5 – 38 Эллер ()
3:5 – 42 Хэмоник (Ткачак, Штюцле)
4:5 – 53 Ткачак (Сэндерсон, Штюцле)
Нэшвилл – Чикаго – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
0:1 – 19 Райхел (Атанасиу)
0:2 – 48 Андерсон (Катчук)
1:2 – 59 Йоси (Томазино, Новак)
Виннипег – Бостон – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
0:1 – 1 Фредерик (Койл, Бертуцци)
0:2 – 13 Заха (Орлов, Карло)
0:3 – 59 Носек (Пастрняк)
Эдмонтон – Даллас – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
1:0 – 12 Фогеле (Бушар, Нюджент-Хопкинс)
2:0 – 15 Янмарк-Нюлен (Деарне, Макдэвид)
2:1 – 49 Джонстон (Сутер, Хейсканен)
3:1 – 51 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль)
4:1 – 57 Янмарк-Нюлен ()
Аризона – Ванкувер – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
0:1 – 5 Кузьменко (Петтерссон, Бовилье)
1:1 – 19 Бойд (О’Брайэн)
2:1 – 32 Бойд (Хэйтон, Келлер)
3:1 – 41 Крауз (Маччелли, Седерстрем)
3:2 – 51 Петтерссон (Гарланд, Бовилье)
Вегас – Калгари – 2:7 (0:1, 2:2, 0:4)
0:1 – 15 Уигар (Тоффоли, Андерссон)
0:2 – 23 Тоффоли (Линдхольм)
1:2 – 32 Уайтклауд (Амадио, Смит)
2:2 – 35 Смит (Пьетранжело, Карлссон)
2:3 – 37 Колман (Уигар, Линдхольм)
2:4 – 48 Баклунд (Тоффоли, Андерссон)
2:5 – 53 Тоффоли (Манджипани)
2:6 – 55 Колман (Хэнифин)
2:7 – 56 Дюбе (Юбердо, Задоров)
Лос-Анджелес – Коламбус – 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)
1:0 – 24 Даути (Купари, Грундстрем)
2:0 – 27 Копитар (Андерсон, Байфилд)
3:0 – 32 Арвидссон (Дано, Мур)
4:0 – 33 Грундстрем ()
4:1 – 44 Марченко (Бэйрьютер)
Сан-Хосе – Сиэтл – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
1:0 – 41 Эклунд ()
1:1 – 47 Бьоркстранн (Ларссон, Гурде)
1:2 – 61 Данн (Макканн, Бьоркстранн)