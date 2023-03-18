НХЛ: Сент-Луис обыграл Вашингтон, Анахайм разбил Коламбус
В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Вашингтон проиграл Сент-Луису, Филадельфия одолела Баффало, Анахайм переиграл Баффало.
Результаты матчей НХЛ за 17 марта
Филадельфия – Баффало – 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
1:0 – 15 Типпет (Деанджело, Йорк)
2:0 – 23 Фараби (Хэйс, Фоерстер)
3:0 – 33 Типпет (Проворов, Хэйс)
4:0 – 38 ван Римсдайк (Лоутон)
4:1 – 42 Олофссон (Миттлстадт, Пауэр)
5:1 – 45 Типпет (Силер, Деанджело)
5:2 – 60 Олофссон (Миттлстадт, Гиргенсонс)
Торонто – Каролина – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
1:0 – 2 Астон-Риз (Йернкрук, Густафссон)
2:0 – 12 Марнер (Таварес, Бантинг)
2:1 – 14 Шей (Пеши, Мартинук)
3:1 – 17 Мэттьюс (Райлли, Таварес)
3:2 – 30 Нечас (Котканиеми, Терявяйнен)
4:2 – 35 Астон-Риз (Лафферти)
5:2 – 48 Райлли (Броди, Йернкрук)
Вашингтон – Сент-Луис – 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)
0:1 – 1 Блэйз (Шенн, Саад)
0:2 – 24 Кайру (Парайко, Врана)
0:3 – 29 Капанен (Ледди, Бучневич)
0:4 – 34 Блэйз (Саад, Крюг)
1:4 – 45 Фегервары (Милано, Алексеев)
2:4 – 57 Бэкстрем (Сандин, Овечкин)
2:5 – 58 Шенн (Ледди)
Анахайм – Коламбус – 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)
1:0 – 3 Зеграс (Макгинн, Строум)
1:1 – 10 Бланкенбург (Фоуди)
2:1 – 14 Харрингтон (Бенуа, Терри)
2:2 – 19 Дженнер (Лайне, Годро)
3:2 – 23 Комтуа (Бенуа, Грант)
3:3 – 36 Силлинджер (Бемстрем, Джонсон)
4:3 – 42 Терри (Мактавиш, Уайт)
4:4 – 46 Лайне (Хатчинсон, Боквист)
5:4 – 57 Джонс ()
6:4 – 59 Харрингтон ()
7:4 – 59 Строум ()