НХЛ: Лос-Анджелес уничтожил Калгари, Чикаго без шансов проиграл Колорадо
В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Детройт дома проиграл Флориде, Эдмонтон дожал Сан-Хосе, Лос-Анджелес переиграл Калгари.
Результаты матчей НХЛ за 20 марта
Питтсбург – Оттава – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
0:1 – 16 Шабо (Грейг, Жиру)
1:1 – 54 Ракелль (Жозеф, Малкин)
1:2 – 57 Батерсон (Сэндерсон, Ткачак)
Детройт – Флорида – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
0:1 – 7 Ткачак (Беннетт)
0:2 – 12 Верхэге (Беннетт, Ткачак)
1:2 – 14 Сутер (Уолмэн, Перрон)
1:3 – 31 Форслинг (Барков, Райнхарт)
2:3 – 47 Ларкин (Копп, Рэймонд)
2:4 – 56 Э.Стаал (Дюклер)
2:5 – 58 Верхэге (Ткачак, Луостаринен)
Колорадо – Чикаго – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
1:0 – 2 Макдермид (Ньето, Хант)
2:0 – 26 Мальгин (Ничушкин)
3:0 – 30 Рантанен (Байрэм, Комфер)
4:0 – 53 О'Коннор (Жирар, Мальгин)
5:0 – 53 Мальгин (Рантанен, Маккиннон)
Эдмонтон – Сан-Хосе – 5:4 (1:1, 2:3, 1:0, 1:0)
0:1 – 5 Барабанов (Влэшик, Гертл)
1:1 – 7 Бьюгстэд (Янмарк-Нюлен, Фогеле)
2:1 – 21 Ямамото (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
2:2 – 28 Лоренц (Беннинг, Агоццино)
2:3 – 30 Карлссон (Кутюр, Зеттерлунд)
3:3 – 31 Экхольм (Бушар, Драйзайтль)
3:4 – 34 Карлссон (Каут, Барабанов)
4:4 – 56 Экхольм (Драйзайтль, Макдэвид)
5:4 – 64 Нерс (Нюджент-Хопкинс, Ямамото)
Лос-Анджелес – Калгари – 8:2 (4:0, 2:1, 2:1)
1:0 – 8 Грундстрем (Макьюэн, Купари)
2:0 – 11 Даути (Копитар, Байфилд)
3:0 – 12 Виларди (Иафалло)
4:0 – 15 Арвидссон (Копитар, Кемпе)
4:1 – 21 Тоффоли (Баклунд, Линдхольм)
5:1 – 28 Кемпе (Уолкер, Эдлер)
6:1 – 32 Кемпе (Даути, Байфилд)
6:2 – 49 Хэнифин (Юбердо, Колман)
7:2 – 52 Андерсон (Арвидссон, Дано)
8:2 – 55 Грундстрем (Андерсон, Купари)