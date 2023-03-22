НХЛ: Нэшвилл разгромил Баффало, Торонто проиграл Айлендерс, Вашингтон и Коламбус забросили 13 шайб
В ночь с вторника на среду состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Вашингтон в овертайме проиграл Коламбус, Баффало уступил Нэшвиллу, Каролина переиграла Рейнджерс, Виннипег одолел Аризону, Даллас оказался слабее Сиэтла, Вегас обыграл Ванкувер.
Результаты матчей НХЛ за 21 марта
Бостон – Оттава – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
0:1 – 8 Гэмбрелл (Грейг)
1:1 – 11 Крейчи (Линдхольм, Бержерон)
2:1 – 15 Дебраск (Линдхольм, Маршанд)
Баффало – Нэшвилл – 3:7 (0:2, 2:4, 1:1)
0:1 – 11 Томазино (Дюшен)
0:2 – 18 Дюшен (Лоузон, Томазино)
1:2 – 23 Козенс (Куинн, Петерка)
1:3 – 24 Новак (Бэрри, Евангелиста)
1:4 – 29 Евангелиста (Сарос, Новак)
1:5 – 30 Евангелиста (Шервуд)
1:6 – 35 Макдона (Евангелиста)
2:6 – 37 Томпсон (Олофссон, Далин)
3:6 – 47 Скиннер (Так)
3:7 – 57 Дюшен (Макдона)
Монреаль – Тампа-Бэй – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
1:0 – 8 Дак (Сузуки)
2:0 – 14 Друэн (Бэррон, Гурьянов)
2:1 – 28 Пойнт (Сергачев, Стэмкос)
3:1 – 36 Мэтисон (Сузуки, Савар)
3:2 – 54 Марун (Перри, Колтон)
Нью-Джерси – Миннесота – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
0:1 – 46 Шоу (Сундквист, Дьюар)
1:1 – 52 Майер (Братт, Хишир)
1:2 – 64 Болди ()
Рейнджерс – Каролина – 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)
1:0 – 17 Мотт (Веси, Гудроу)
1:1 – 49 Чэтфилд (Друри, Степан)
2:1 – 50 Какко (Фокс, Линдгрен)
2:2 – 50 Ноусен (Дж.Стаал, Фаст)
2:3 – 57 Терявяйнен (Котканиеми, Бернс)
Филадельфия – Флорида – 6:3 (1:1, 4:1, 1:1)
0:1 – 1 Ткачак (Луостаринен, Верхэге)
1:1 – 4 Фараби (Замула, Кэйтс)
2:1 – 28 Сэнхайм (Лемье)
2:2 – 34 Монтур (Райнхарт, Барков)
3:2 – 36 Лоутон (Замула, Деанджело)
4:2 – 38 Сэнхайм (Фараби, Кэйтс)
5:2 – 38 Проворов (Фрост, Фоерстер)
5:3 – 53 Райнхарт (Монтур, Барков)
6:3 – 58 Фрост (Фоерстер)
Вашингтон – Коламбус – 6:7 (3:1, 2:2, 1:3, 0:1)
1:0 – 5 Овечкин (Строум, Уилсон)
2:0 – 8 Оши (Милано, Фегервары)
3:0 – 16 Шири (Протас, Сандин)
3:1 – 16 Робинсон (Оливер)
3:2 – 26 Боквист (Силлинджер, Бемстрем)
4:2 – 30 Милано (Оши, Бэкстрем)
4:3 – 35 Рословик (Бланкенбург, Джонсон)
5:3 – 39 Дженсен (Уилсон, Дауд)
5:4 – 46 Боквист (Робинсон, Педерсон)
5:5 – 48 Бемстрем (Годро, Лайне)
6:5 – 55 Дженсен (Линдгрен)
6:6 – 59 Дженнер (Лайне, Джонсон)
6:7 – 62 Рословик (Годро)
Айлендерс – Торонто – 7:2 (0:1, 3:0, 4:1)
0:1 – 11 Лафферти (Макмэнн, Лильегрен)
1:1 – 21 Паризе (Пажо, Мэйфилд)
2:1 – 33 Фашинг ()
3:1 – 37 Клаттербак (Пулок)
3:2 – 43 Марнер (Холл, Мэттьюс)
4:2 – 44 Клаттербак ()
5:2 – 50 Хольмстрем (Ли)
6:2 – 53 Добсон (Пажо)
7:2 – 56 Ли (Клаттербак, Добсон)
Сент-Луис – Детройт – 2:3 (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
1:0 – 2 Бортуццо (Шенн, Блэйз)
1:1 – 7 Чейссон (Ларкин, Перрон)
2:1 – 10 Сканделла ()
2:2 – 17 Задина (Линдстрем, Кубалик)
Виннипег – Аризона – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
1:0 – 4 Элерс ()
2:0 – 11 Лаури (Пионк, Баррон)
2:1 – 31 Хэйтон (Шмалц, Келлер)
Даллас – Сиэтл – 4:5 (1:2, 0:1, 3:1, 0:1)
0:1 – 2 Танев (Соуси, Спронг)
1:1 – 3 Хейсканен (Павелски, Робертсон)
1:2 – 12 Спронг (Ларссон, Танев)
1:3 – 21 Макканн (Олексяк, Эберле)
2:3 – 43 Джонстон (Сутер, Бенн)
2:4 – 54 Танев (Соуси, Гики)
3:4 – 56 Павелски (Бенн, Дадонов)
4:4 – 60 Бенн (Хейсканен, Хинтц)
4:5 – 61 Ларссон (Веннберг, Макканн)
Анахайм – Калгари – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
0:1 – 1 Ричи (Дюбе, Хэнифин)
0:2 – 16 Стечер (Колман, Юбердо)
0:3 – 22 Андерссон (Баклунд, Тоффоли)
1:3 – 27 Ватрано (Комтуа, Сильверберг)
1:4 – 41 Линдхольм (Баклунд, Тоффоли)
1:5 – 55 Манджипани (Тоффоли)
Ванкувер – Вегас – 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)
0:1 – 3 Кессел ()
0:2 – 12 Смит (Карлссон)
1:2 – 27 Миллер ()
1:3 – 30 Блюгерс (Хаг, Хауден)
2:3 – 32 Миллер (Петтерссон, Хьюз)
2:4 – 37 Дорофеев (Карлссон, Пьетранжело)
3:4 – 51 Ди Джузеппе (Хьюз, Миллер)