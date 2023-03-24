НХЛ: Вашингтон разбил Чикаго, Сан-Хосе крупно проиграл Ванкуверу, Тампа-Бэй оказалась слабее Оттавы
В ночь с четверга на пятницу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Вашингтон переиграл Чикаго, Детройт уступил Сент-Луису, Вегас обыграл Калгари, Нэшвилл по буллитам победил Сиэтл, Каролина проиграла Рейнджерс.
Результаты матчей НХЛ за 23 марта
Филадельфия – Миннесота – 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
1:0 – 12 Лоутон (ван Римсдайк, Сэнхайм)
1:1 – 16 Сундквист (Годро, Миддлтон)
2:1 – 27 Фараби (Кэйтс, Йорк)
2:2 – 35 Болди (Эрикссон Эк, Юханссон)
2:3 – 38 Фолиньо (Хартман, Зукарелло-Асен)
3:3 – 39 Ристолайнен (Фараби, Деанджело)
3:4 – 53 Болди (Брудин, Эрикссон Эк)
4:4 – 54 Фоерстер (Фрост, Деанджело)
Оттава – Тампа-Бэй – 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)
1:0 – 8 Дебринкат (Пинто, Батерсон)
2:0 – 11 Дебринкат (Хэмоник, Бреннстрем)
2:1 – 30 Пойнт (Стэмкос, Кучеров)
3:1 – 38 Брассар (Чикран, Жиру)
3:2 – 44 Сергачев (Кучеров, Стэмкос)
4:2 – 45 Бреннстрем ()
5:2 – 53 Ткачак (Шабо, Дебринкат)
6:2 – 53 Ткачак (Жиру, Штюцле)
7:2 – 54 Уотсон (Браун)
Каролина – Рейнджерс – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
1:0 – 16 Ахо (Нечас)
1:1 – 30 Панарин (Тарасенко, Зибанежад)
1:2 – 44 Фокс (Зибанежад, Панарин)
Вашингтон – Чикаго – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
1:0 – 10 Шири ()
2:0 – 10 Манта (Кузнецов, Овечкин)
3:0 – 21 Дауд (Протас)
4:0 – 28 Бэкстрем (Карлсон, Строум)
5:0 – 41 Карлсон (Строум, Бэкстрем)
5:1 – 43 Зайцев (Джонсон, Дикинсон)
6:1 – 54 Овечкин ()
Бостон – Монреаль – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
1:0 – 4 Бертуцци (Зборжил, Койл)
2:0 – 13 Дебраск (Бержерон, Клифтон)
2:1 – 19 Сузуки (Дак, Гурьянов)
3:1 – 22 Пастрняк (Бертуцци)
3:2 – 36 Дак (Сузуки, Мэтисон)
4:2 – 52 Крейчи (Пастрняк, Клифтон)
Детройт – Сент Луис – 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)
1:0 – 1 Эдвинссон (Задина, Остерли)
2:0 – 2 Уолмэн (Кубалик, Перрон)
2:1 – 9 Торопченко (Питлик, Уокер)
2:2 – 23 Шенн (Бортуццо, Кайру)
2:3 – 32 Блэйз (Росен, Парайко)
2:4 – 34 Нейборс (Бортуццо)
3:4 – 57 Чейссон (Ларкин, Рэймонд)
Флорида – Торонто – 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
0:1 – 5 Мэттьюс (Джиордано, Марнер)
1:1 – 14 Ткачак (Верхэге, Монтур)
1:2 – 21 В. Нюландер (Таварес)
1:3 – 22 Мэттьюс (Холл, Джиордано)
2:3 – 31 Казинс (Махура, Барков)
2:4 – 38 Бантинг (В. Нюландер, Таварес)
2:5 – 54 Керфут (Маккейб, Таварес)
2:6 – 55 Марнер (Кемпф)
Нэшвилл – Сиэтл – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
0:1 – 2 Спронг (Данн, Гики)
1:1 – 34 Шервуд (Новак, Бэрри)
Калгари – Вегас – 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
0:1 – 11 Маршессо (Пьетранжело, Айкел)
0:2 – 15 Амадио (Барбашев, Теодор)
1:2 – 19 Лучич (Дюр)
1:3 – 45 Руа (Стивенсон, Кессел)
2:3 – 52 Кадри (Уигар, Юбердо)
Даллас – Питтсбург – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
1:0 – 8 Хинтц (Миллер, Робертсон)
1:1 – 24 Кросби (Генцел, Фридман)
2:1 – 49 Павелски (Робертсон, Хейсканен)
3:1 – 51 Бенн (Дадонов, Доми)
3:2 – 53 Жозеф (Пелинг, Хейнен)
Анахайм – Виннипег – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
1:0 – 11 Фаулер (Терри, Джонс)
1:1 – 12 Эпплтон (Лаури, Демело)
1:2 – 33 Коннор (Нидеррайтер, Дюбуа)
2:2 – 45 Ватрано (Грант, Шаттенкирк)
2:3 – 50 Лаури (Пионк, Диллон)
Ванкувер – Сан-Хосе – 7:2 (3:1, 1:0, 3:1)
1:0 – 6 Миллер ()
2:0 – 8 Кузьменко (Бовилье, Петтерссон)
2:1 – 9 Гертл (Петерсон, Карлссон)
3:1 – 20 Джошуа (Оман, Гарланд)
4:1 – 32 Гарланд (Кузьменко, Майерс)
4:2 – 49 Агоццино (Грегор)
5:2 – 50 Подколзин (Джошуа, Майерс)
6:2 – 51 Ди Джузеппе ( Миллер, Хьюз)
7:2 – 59 Дрис (Ди Джузеппе)