НХЛ: Баффало удержал победу над Нью-Джерси, Айлендерс проиграл Коламбусу
В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Баффало дома победил Нью-Джерси, Коламбус в овертайме обыграл Айлендерс, Аризона уступила Колорадо.
Результаты матчей НХЛ за 24 марта
Баффало – Нью-Джерси – 5:4 (3:2, 2:0, 0:2)
1:0 – 6 Козенс (Петерка, Куинн)
2:0 – 7 Томпсон (Так)
2:1 – 9 Шарангович (Сиверсон, Маклауд)
3:1 – 10 Куинн (Петерка, Козенс)
3:2 – 18 Баль (Хаула, Хьюз)
4:2 – 24 Так (Кребс, Скиннер)
5:2 – 36 Так (Олофссон, Далин)
5:3 – 45 Хьюз (Баль, Братт)
5:4 – 49 Хьюз (Хэмилтон, Хишир)
Коламбус – Айлендерс – 5:4 (0:1, 4:1, 0:2, 1:0)
0:1 – 13 Паризе (Фашинг)
1:1 – 24 Годро (Дженнер, Рословик)
1:2 – 25 Нелсон (Палмиери)
2:2 – 29 Фоуди (Рословик)
3:2 – 37 Джонсон ()
4:2 – 37 Робинсон (Маккоун, Бемстрем)
4:3 – 43 Палмиери (Мэйфилд, Пелек)
4:4 – 48 Нелсон (Добсон, Хорват)
5:4 – 61 Дженнер (Годро, Боквист)
Колорадо – Аризона – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
1:0 – 12 Маккиннон (Ничушкин, Макар)
1:1 – 18 Келлер (Мозер, Шмалц)
2:1 – 46 Макар (Ничушкин, Маккиннон)
3:1 – 51 Комфер (Маккиннон, Макар)