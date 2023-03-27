НХЛ: Лос-Анджелес и Сент-Луис забросили 13 шайб, Чикаго проиграл Ванкуверу
В ночь с воскресенья на понедельник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Каролина проиграла Бостону после буллитов, Нэшвилл уступил Торонто, Ванкувер победил Чикаго.
Результаты матчей НХЛ за 26 марта
Аризона – Колорадо – 3:4 (0:0, 0:2, 3:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
0:1 – 29 Рантанен ()
0:2 – 30 Байрэм (Кольяно, О'Коннор)
1:2 – 50 Маччелли (Макбэйн)
2:2 – 51 Фишер (Кесселринг)
2:3 – 53 Ничушкин (Тэйвс, Рантанен)
3:3 – 55 Келлер (Шмалц, Вялимяки)
Каролина – Бостон – 3:4 (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, по буллитам - 0:2)
0:1 – 4 Пастрняк (Орлов, Макэвой)
1:1 – 27 Друри (Гостисбеер, Чэтфилд)
1:2 – 29 Пастрняк (Макэвой, Заха)
1:3 – 31 Лауко (Гжельчик, Носек)
2:3 – 41 Шей (Пеши, Нечас)
3:3 – 43 Ахо (Пеши, Мартинук)
Чикаго – Ванкувер – 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
1:0 – 16 Мерфи (Катчук, Дикинсон)
1:1 – 39 Ди Джузеппе (Хьюз, Миллер)
1:2 – 52 Петтерссон (Кузьменко, Бир)
1:3 – 53 Петтерссон (Босер, Кузьменко)
2:3 – 58 Райхел (Джонс, Атанасиу)
2:4 – 59 Босер (Бир)
Нэшвилл – Торонто – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
0:1 – 18 Таварес (Мэттьюс, Марнер)
0:2 – 21 Керфут (Холл, Таварес)
1:2 – 52 Глэсс (Новак, Бэрри)
1:3 – 55 Таварес (Мэттьюс, Райлли)
2:3 – 58 Бэрри (Томазино)
Лос-Анджелес – Сент-Луис – 7:6 (5:1, 0:3, 2:2, 0:0)
1:0 – 1 Арвидссон (Дано, Фиала)
2:0 – 2 Иафалло (Дано, Арвидссон)
3:0 – 7 Кемпе (Мур)
3:1 – 8 Саад (Блэйз, Томас)
4:1 – 14 Арвидссон (Дурзи)
5:1 – 16 Мур (Дурзи, Дано)
5:2 – 23 Фолк (Питлик)
5:3 – 36 Бучневич (Росен, Блэйз)
5:4 – 37 Кайру (Фолк, Томас)
6:4 – 44 Кемпе (Гавриков)
6:5 – 48 Капанен (Ледди, Бучневич)
7:5 – 48 Даути (Фиала)
7:6 – 59 Кайру (Крюг, Шенн)