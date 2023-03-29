НХЛ: Детройт забросил семь шайб Питтсбургу, Нэшвилл шокировал Бостон
В ночь с вторника на среду состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Бостон проиграл Нэшвиллу, Тампа-Бэй не оставила шансов Каролине, Даллас разбил Чикаго, Вегас проиграл Эдмонтону, Сан-Хосе переиграл Виннипег.
Результаты матчей НХЛ за 28 марта
Рейнджерс – Коламбус – 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
1:0 – 5 Хитил (Миллер, Лафреньер)
2:0 – 6 Тарасенко (Харпур, Шнайдер)
3:0 – 8 Кэйн (Крайдер, Трочек)
3:1 – 11 Марченко (Годро, Рословик)
3:2 – 19 Годро (Кристиансен, Дженнер)
4:2 – 37 Панарин (Зибанежад, Фокс)
5:2 – 54 Зибанежад (Панарин)
6:2 – 56 Трочек (Фокс, Лафреньер)
Филадельфия – Монреаль – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
1:0 – 23 Фрост (Ристолайнен, Хэйс)
1:1 – 29 Галлахер ()
2:1 – 57 Фрост (Йорк)
3:1 – 58 Типпет ()
3:2 – 59 Харви-Пинар (Юлонен, Эванс)
Бостон – Нэшвилл – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
0:1 – 38 Глэсс (Фаббро, Макдона)
0:2 – 58 Смит (Глэсс, Лоузон)
1:2 – 59 Пастрняк (Макэвой, Дебраск)
Каролина – Тампа-Бэй – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
0:1 – 25 Стэмкос (Кучеров, Сергачев)
0:2 – 34 Пойнт (Стэмкос)
0:3 – 52 Пойнт (Кучеров, Стэмкос)
0:4 – 55 Киллорн (Чернак, Пойнт)
Детройт – Питтсбург – 7:4 (3:0, 0:3, 4:1)
1:0 – 11 Берггрен (Велено, Царник)
2:0 – 11 Копп (Сутер, Зайдер)
3:0 – 16 Кубалик (Остерли, Линдстрем)
3:1 – 24 Цукер (Малкин, Ракелль)
3:2 – 27 Генцел (Ракелль, Малкин)
3:3 – 28 Картер (Петри, Раст)
4:3 – 44 Перрон (Ларкин)
4:4 – 45 Арчибальд (Летанг, О'Коннор)
5:4 – 56 Перрон (Копп, Зайдер)
6:4 – 57 Перрон (Остерли, Ларкин)
7:4 – 59 Ларкин (Сутер)
Сент-Луис – Ванкувер – 6:5 (2:2, 3:1, 0:2, 1:0)
0:1 – 6 Хьюз ( Миллер, Босер)
1:1 – 11 Торопченко ()
2:1 – 16 Фолк (Блэйз, Бучневич)
2:2 – 19 Кузьменко (Петтерссон, Миллер)
3:2 – 27 Врана (Саад)
4:2 – 32 Томас (Саад, Фолк)
5:2 – 33 Бучневич (Блэйз, Капанен)
5:3 – 38 Босер (Хьюз)
5:4 – 52 Кузьменко (Майерс, Петтерссон)
5:5 – 59 Хьюз (Джошуа, Босер)
6:5 – 61 Врана (Фолк, Шенн)
Чикаго – Даллас – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
0:1 – 5 Сегин (Факса, Хаканпя)
0:2 – 19 Миллер (Доми, Дадонов)
0:3 – 31 Павелски (Сутер, Хэнли)
0:4 – 47 Гленденинг (Линделль, Делландреа)
1:4 – 50 Джонсон (Кайзер, Дикинсон)
Калгари – Лос-Анджелес – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
1:0 – 1 Манджипани (Линдхольм, Баклунд)
1:1 – 9 Дурзи (Грундстрем, Калиев)
2:1 – 18 Дюр (Льюис)
Вегас – Эдмонтон – 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)
1:0 – 1 Маршессо (Барбашев)
1:1 – 1 Бушар (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
1:2 – 8 Нюджент-Хопкинс ()
2:2 – 9 Карлссон (Пьетранжело)
2:3 – 9 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
3:3 – 23 Амадио (Кессел, Стивенсон)
3:4 – 26 Нерс (Нюджент-Хопкинс, Фогеле)
3:5 – 33 Кэйн (Ямамото, Драйзайтль)
3:6 – 35 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
3:7 – 44 Кулак ()
4:7 – 58 Маршессо (Айкел, Пьетранжело)
Сан-Хосе – Виннипег – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
1:0 – 9 Грегор (Зеттерлунд, Петерсон)
2:0 – 42 Лабанк (Грегор, Штурм)
3:0 – 57 Каут (Карлссон, Гертл)