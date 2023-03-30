НХЛ: Миннесота обыграла Колорадо, Вашингтон проиграл Айлендерс
Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
В ночь со среды на четверг состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Айлендерс обыграл Вашингтон, Торонто проиграл Флориде, Миннесота оказалась сильнее Колорадо
Результаты матчей НХЛ за 29 марта
Торонто – Флорида – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
0:1 – 1 Лунделль (Луостаринен)
1:1 – 23 Астон-Риз (Симмондс, Броди)
2:1 – 46 Мэттьюс (Марнер)
2:2 – 59 Райнхарт (Монтур, Экблад)
2:3 – 61 Монтур (Райнхарт, Барков)
Вашингтон – Айлендерс – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
0:1 – 23 Энгвалл (Романов, Нелсон)
1:1 – 26 Шири ()
Колорадо – Миннесота – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1, 0:0)
0:1 – 3 Юханссон (Дамба, Эрикссон Эк)
1:1 – 10 Байрэм (Джонсон, Комфер)
1:2 – 16 Стил (Хартман, Клингберг)
1:3 – 29 Годро (Брудин)
2:3 – 53 Эллер (Жирар, Тэйвс)
2:4 – 59 Годро ()