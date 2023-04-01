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НХЛ: Ванкувер проиграл Калгари, Даллас разгромил Аризону

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:25
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Баффало победил Рейнджерс, Детройт крупно проиграл Виннипегу, Аризона дома уступила Далласу.

Результаты матчей НХЛ за 31 марта

Баффало – Рейнджерс – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

1:0 – 11 Петерка (Куинн, Козенс)
2:0 – 27 Гринуэй (Далин, Миттлстадт)
2:1 – 32 Какко (Лафреньер, Хитил)
2:2 – 49 Фокс (Мотт, Гудроу)
3:2 – 61 Скиннер (Пауэр, Миттлстадт)

Виннипег – Детройт – 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

1:0 – 6 Коннор (Шайфли, Диллон)
2:0 – 11 Уилер (Наместников, Элерс)
3:0 – 13 Шайфли (Коннор, Пионк)
4:0 – 21 Демело (Лаури, Эпплтон)
5:0 – 33 Нидеррайтер (Демело, Эпплтон)
6:0 – 45 Элерс (Наместников, Уилер)
6:1 – 50 Перрон (Ларкин, Зайдер)
6:2 – 51 Велено (Эрни, Лафф)

Ванкувер – Калгари – 4:5 (1:0, 3:3, 0:1, 0:1)

1:0 – 8 Гарланд ()
2:0 – 21 Петтерссон (Кузьменко, Хьюз)
2:1 – 22 Тоффоли (Манджипани)
2:2 – 29 Колман (Стечер, Баклунд)
3:2 – 32 Макдона (Студника, Дрис)
3:3 – 35 Стечер (Дюбе, Кадри)
4:3 – 36 Бовилье (Майерс, Оман)
4:4 – 56 Юбердо (Уигар, Хэнифин)
4:5 – 63 Тоффоли (Уигар, Баклунд)

Аризона – Даллас – 2:5 (2:1, 0:2, 0:2, 0:0)

0:1 – 1 Павелски (Робертсон, Линделль)
1:1 – 5 Вялимяки (Бойд, Келлер)
2:1 – 15 Маккей (Фишер, Бойд)
2:2 – 21 Хинтц (Хейсканен, Робертсон)
2:3 – 39 Робертсон (Хейсканен, Хинтц)
2:4 – 44 Бенн (Хейсканен, Робертсон)
2:5 – 59 Доми (Линделль)


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