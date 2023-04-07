НХЛ: Нью-Джерси уничтожил Коламбус, Детройт и Баффало определили победителя по буллитам

В ночь на пятницу, 7 апреля, в рамках регулярного сезона НХЛ состоялось сразу четырнадцать матчей.

Детройт и Баффало порадовали болельщиков количеством заброшенных шайб, доведя определение победителя до буллитов. Монреаль, Нью-Джерси, Флорида, Айлендерс и Колорадо организовали самые крупные разгромы.

Бостон – Торонто – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 31 Лафферти (Астон-Риз)

1:1 – 51 Койл (Карло)

2:1 – 62 Пастрняк (Койл, Орлов)

Флорида – Оттава – 7:2 (2:0, 5:1, 0:1)

1:0 – 7 Монтур (Стаал, Ткачак)

2:0 – 14 Барков (Монтур, Ткачак)

3:0 – 21 Барков (Форслинг, Райнхарт)

3:1 – 24 Жиру (Батерсон)

4:1 – 27 Райнхарт (Барков, Монтур)

5:1 – 29 Луостаринен (Монтур, Экблад)

6:1 – 35 Казинс (Гудас, Экблад)

7:1 – 37 Форслинг ()

7:2 – 56 Грейг (Бреннстрем, Браун)

Монреаль – Вашингтон – 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

0:1 – 5 Строум (Овечкин, Дженсен)

1:1 – 23 Сузуки (Мэтисон, Эдмундсон)

2:1 – 27 Армия (Эванс, Мэтисон)

3:1 – 29 Галлахер (Друэн)

4:1 – 31 Армия (Сузуки, Мэтисон)

4:2 – 54 Бэкстрем (Карлсон, Строум)

5:2 – 56 Армия (Харви-Пинар)

6:2 – 59 Хоффман (Эванс)

Нью-Джерси – Коламбус – 8:1 (1:0, 3:1, 4:0)

1:0 – 11 Хьюз ()

2:0 – 21 Татар (Грейвс, Хишир)

3:0 – 22 Хьюз (Хишир, Майер)

3:1 – 31 Луото (Робинсон, Курали)

4:1 – 36 Майер (Братт, Хьюз)

5:1 – 42 Хаула (Боквист, Марино)

6:1 – 44 Майер (Хьюз, Марино)

7:1 – 46 Сиверсон (Хаула)

8:1 – 49 Грейвс (Марино, Маклауд)

Питтсбург – Миннесота – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

1:0 – 15 Летанг (Генцел, Думулин)

2:0 – 30 Ракелль (Генцел, Летанг)

3:0 – 42 Цукер (Ракелль, Малкин)

3:1 – 47 Юханссон (Болди, Зукарелло-Асен)

4:1 – 53 Картер (Думулин, О'Коннор)

Детройт – Баффало – 6:7 (2:3, 2:1, 2:2, 0:0, по буллитам - 1:2)

0:1 – 4 Томпсон (Пауэр, Козенс)

1:1 – 10 Царник (Уолмэн, Берггрен)

2:1 – 15 Ларкин (Зайдер, Рэймонд)

2:2 – 17 Йокихарью (Миттлстадт, Так)

2:3 – 19 Козенс (Пауэр, Кребс)

2:4 – 21 Гиргенсонс (Пауэр, Окпосо)

3:4 – 36 Чейссон (Рэймонд, Ларкин)

4:4 – 36 Эдвинссон ()

4:5 – 43 Гринуэй (Йокихарью, Миттлстадт)

4:6 – 44 Козенс (Далин, Томпсон)

5:6 – 48 Берггрен (Лафф)

6:6 – 59 Перрон (Рэймонд, Зайдер)

Айлендерс – Тампа-Бэй – 6:1 (0:0, 4:1, 2:0)

1:0 – 23 Пелек (Пажо, Фашинг)

2:0 – 29 Нелсон (Болдук)

3:0 – 30 Палмиери (Пулок, Нелсон)

3:1 – 36 Кучеров (Пойнт)

4:1 – 39 Пулок (Энгвалл, Нелсон)

5:1 – 55 Хольмстрем (Паризе, Хорват)

6:1 – 59 Хорват (Добсон)

Нэшвилл – Каролина – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

1:0 – 7 Янковски (Штястны)

2:0 – 10 МакКэррон (Макдона, Янковски)

3:0 – 57 Фаббро (Штястны)

Сент-Луис – Рейнджерс – 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

1:0 – 28 Торопченко ()

1:1 – 41 Тарасенко (Фокс, Зибанежад)

2:1 – 50 Питлик (Крюг, Уокер)

2:2 – 57 Трочек (Панарин, Тарасенко)

3:2 – 61 Капанен (Фолк, Шенн)

Даллас – Филадельфия – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

1:0 – 19 Робертсон (Павелски, Сегин)

2:0 – 21 Павелски (Хейсканен, Бенн)

3:0 – 28 Миллер (Дадонов, Джонстон)

4:0 – 30 Робертсон (Павелски)

4:1 – 33 Хэйс (Ристолайнен, Типпет)

Ванкувер – Чикаго – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 – 16 Кузьменко (Хиросе, Петтерссон)

2:0 – 23 Кравцов (Хиросе, Гарланд)

3:0 – 59 Миллер (Майерс, Босер)

Вегас – Лос-Анджелес – 5:2 (4:0, 1:2, 0:0)

1:0 – 2 Кессел (Барбашев, Стивенсон)

2:0 – 3 Барбашев (Стивенсон)

3:0 – 6 Стивенсон (Уайтклауд, Кессел)

4:0 – 11 Руа (Пьетранжело, Айкел)

5:0 – 21 Маршессо ()

5:1 – 31 Копитар (Даути, Кемпе)

5:2 – 34 Гавриков ()

Сан-Хосе – Колорадо – 2:6 (1:1, 1:4, 0:1)

1:0 – 15 Карлссон (Петерсон, Лабанк)

1:1 – 16 Рантанен (Жирар, Маккиннон)

1:2 – 22 Рантанен (Маккиннон, Родригес)

1:3 – 27 Маккиннон (Рантанен, Жирар)

1:4 – 28 Рантанен (Тэйвс, Маккиннон)

2:4 – 28 Лоренц (Макдональд, Карлссон)

2:5 – 35 Майерс (Ньето)

2:6 – 43 Майерс (Ньето, Ньюхук)

Сиэтл – Аризона – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

1:0 – 19 Макканн (Бенирс, Эберле)

2:0 – 21 Данн ()

3:0 – 25 Эберле (Макканн)

3:1 – 32 Хэйтон (Крауз, Маччелли)

4:1 – 43 Бенирс (Макканн, Эберле)

4:2 – 59 Дофен (Келлер)