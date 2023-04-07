НХЛ: Нью-Джерси уничтожил Коламбус, Детройт и Баффало определили победителя по буллитам
В ночь на пятницу, 7 апреля, в рамках регулярного сезона НХЛ состоялось сразу четырнадцать матчей.
Детройт и Баффало порадовали болельщиков количеством заброшенных шайб, доведя определение победителя до буллитов. Монреаль, Нью-Джерси, Флорида, Айлендерс и Колорадо организовали самые крупные разгромы.
Бостон – Торонто – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 31 Лафферти (Астон-Риз)
1:1 – 51 Койл (Карло)
2:1 – 62 Пастрняк (Койл, Орлов)
Флорида – Оттава – 7:2 (2:0, 5:1, 0:1)
1:0 – 7 Монтур (Стаал, Ткачак)
2:0 – 14 Барков (Монтур, Ткачак)
3:0 – 21 Барков (Форслинг, Райнхарт)
3:1 – 24 Жиру (Батерсон)
4:1 – 27 Райнхарт (Барков, Монтур)
5:1 – 29 Луостаринен (Монтур, Экблад)
6:1 – 35 Казинс (Гудас, Экблад)
7:1 – 37 Форслинг ()
7:2 – 56 Грейг (Бреннстрем, Браун)
Монреаль – Вашингтон – 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)
0:1 – 5 Строум (Овечкин, Дженсен)
1:1 – 23 Сузуки (Мэтисон, Эдмундсон)
2:1 – 27 Армия (Эванс, Мэтисон)
3:1 – 29 Галлахер (Друэн)
4:1 – 31 Армия (Сузуки, Мэтисон)
4:2 – 54 Бэкстрем (Карлсон, Строум)
5:2 – 56 Армия (Харви-Пинар)
6:2 – 59 Хоффман (Эванс)
Нью-Джерси – Коламбус – 8:1 (1:0, 3:1, 4:0)
1:0 – 11 Хьюз ()
2:0 – 21 Татар (Грейвс, Хишир)
3:0 – 22 Хьюз (Хишир, Майер)
3:1 – 31 Луото (Робинсон, Курали)
4:1 – 36 Майер (Братт, Хьюз)
5:1 – 42 Хаула (Боквист, Марино)
6:1 – 44 Майер (Хьюз, Марино)
7:1 – 46 Сиверсон (Хаула)
8:1 – 49 Грейвс (Марино, Маклауд)
Питтсбург – Миннесота – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 – 15 Летанг (Генцел, Думулин)
2:0 – 30 Ракелль (Генцел, Летанг)
3:0 – 42 Цукер (Ракелль, Малкин)
3:1 – 47 Юханссон (Болди, Зукарелло-Асен)
4:1 – 53 Картер (Думулин, О'Коннор)
Детройт – Баффало – 6:7 (2:3, 2:1, 2:2, 0:0, по буллитам - 1:2)
0:1 – 4 Томпсон (Пауэр, Козенс)
1:1 – 10 Царник (Уолмэн, Берггрен)
2:1 – 15 Ларкин (Зайдер, Рэймонд)
2:2 – 17 Йокихарью (Миттлстадт, Так)
2:3 – 19 Козенс (Пауэр, Кребс)
2:4 – 21 Гиргенсонс (Пауэр, Окпосо)
3:4 – 36 Чейссон (Рэймонд, Ларкин)
4:4 – 36 Эдвинссон ()
4:5 – 43 Гринуэй (Йокихарью, Миттлстадт)
4:6 – 44 Козенс (Далин, Томпсон)
5:6 – 48 Берггрен (Лафф)
6:6 – 59 Перрон (Рэймонд, Зайдер)
Айлендерс – Тампа-Бэй – 6:1 (0:0, 4:1, 2:0)
1:0 – 23 Пелек (Пажо, Фашинг)
2:0 – 29 Нелсон (Болдук)
3:0 – 30 Палмиери (Пулок, Нелсон)
3:1 – 36 Кучеров (Пойнт)
4:1 – 39 Пулок (Энгвалл, Нелсон)
5:1 – 55 Хольмстрем (Паризе, Хорват)
6:1 – 59 Хорват (Добсон)
Нэшвилл – Каролина – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 7 Янковски (Штястны)
2:0 – 10 МакКэррон (Макдона, Янковски)
3:0 – 57 Фаббро (Штястны)
Сент-Луис – Рейнджерс – 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
1:0 – 28 Торопченко ()
1:1 – 41 Тарасенко (Фокс, Зибанежад)
2:1 – 50 Питлик (Крюг, Уокер)
2:2 – 57 Трочек (Панарин, Тарасенко)
3:2 – 61 Капанен (Фолк, Шенн)
Даллас – Филадельфия – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
1:0 – 19 Робертсон (Павелски, Сегин)
2:0 – 21 Павелски (Хейсканен, Бенн)
3:0 – 28 Миллер (Дадонов, Джонстон)
4:0 – 30 Робертсон (Павелски)
4:1 – 33 Хэйс (Ристолайнен, Типпет)
Ванкувер – Чикаго – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1:0 – 16 Кузьменко (Хиросе, Петтерссон)
2:0 – 23 Кравцов (Хиросе, Гарланд)
3:0 – 59 Миллер (Майерс, Босер)
Вегас – Лос-Анджелес – 5:2 (4:0, 1:2, 0:0)
1:0 – 2 Кессел (Барбашев, Стивенсон)
2:0 – 3 Барбашев (Стивенсон)
3:0 – 6 Стивенсон (Уайтклауд, Кессел)
4:0 – 11 Руа (Пьетранжело, Айкел)
5:0 – 21 Маршессо ()
5:1 – 31 Копитар (Даути, Кемпе)
5:2 – 34 Гавриков ()
Сан-Хосе – Колорадо – 2:6 (1:1, 1:4, 0:1)
1:0 – 15 Карлссон (Петерсон, Лабанк)
1:1 – 16 Рантанен (Жирар, Маккиннон)
1:2 – 22 Рантанен (Маккиннон, Родригес)
1:3 – 27 Маккиннон (Рантанен, Жирар)
1:4 – 28 Рантанен (Тэйвс, Маккиннон)
2:4 – 28 Лоренц (Макдональд, Карлссон)
2:5 – 35 Майерс (Ньето)
2:6 – 43 Майерс (Ньето, Ньюхук)
Сиэтл – Аризона – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
1:0 – 19 Макканн (Бенирс, Эберле)
2:0 – 21 Данн ()
3:0 – 25 Эберле (Макканн)
3:1 – 32 Хэйтон (Крауз, Маччелли)
4:1 – 43 Бенирс (Макканн, Эберле)
4:2 – 59 Дофен (Келлер)