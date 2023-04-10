НХЛ: Филадельфия проиграла Бостону, Колорадо дожал Анахайм
В ночь с воскресенья на понедельник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Бостон на выезде одолел Филадельфию, Анахайм дома уступил Колорадо.
Результаты матчей НХЛ за 9 апреля
Филадельфия – Бостон – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
1:0 – 1 Эллисон ()
1:1 – 1 Койл (Кэррик)
1:2 – 22 Пастрняк (Зборжил, Клифтон)
1:3 – 27 Пастрняк (Заха, Бертуцци)
2:3 – 34 Фараби (Типпет)
2:4 – 41 Пастрняк (Линдхольм, Бертуцци)
3:4 – 49 Типпет (Кэйтс, Фараби)
3:5 – 56 Заха (Бертуцци, Пастрняк)
Анахайм – Колорадо – 4:5 (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)
0:1 – 10 Комфер (Джонсон, Ничушкин)
0:2 – 33 Рантанен (Тэйвс, Жирар)
1:2 – 35 Ватрано (Строум, Зеграс)
2:2 – 38 Хенрик (Фаулер)
3:2 – 45 Ватрано (Шаттенкирк, Терри)
4:2 – 47 Лисон (Мегна, Грант)
4:3 – 52 Рантанен (Тэйвс, Маккиннон)
4:4 – 55 Маккиннон (Ничушкин, Рантанен)
4:5 – 64 Маккиннон (Рантанен, Тэйвс)