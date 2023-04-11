НХЛ: Даллас разбил Детройт, Калгари сенсационно проиграл Нэшвиллу
В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Вашингтон дома обыграл Айлендерс, Каролина проиграла Оттаве, Миннесота одолела Чикаго, Сиэтл переиграл Аризону.
Результаты матчей НХЛ за 10 апреля
Виннипег – Сан-Хосе – 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)
1:0 – 1 Дюбуа (Элерс, Шайфли)
1:1 – 1 Карлссон (Кутюр, Петерсон)
2:1 – 7 Лаури (Шмидт, Нидеррайтер)
3:1 – 14 Коннор (Моррисси, Демело)
4:1 – 41 Эпплтон (Лаури, Нидеррайтер)
4:2 – 43 Карлссон (Гертл)
5:2 – 45 Моррисси (Эпплтон, Демело)
6:2 – 47 Шайфли (Моррисси, Коннор)
Флорида – Торонто – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
0:1 – 37 Мэттьюс (Броди, Марнер)
1:1 – 49 Монтур (Стаал, Верхэге)
1:2 – 64 Таварес (Райлли)
Рейнджерс – Баффало – 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
0:1 – 14 Петерка (Джост, Куинн)
1:1 – 21 Панарин (Кэйн, Зибанежад)
2:1 – 31 Панарин (Тарасенко)
2:2 – 48 Миттлстадт (Так)
Оттава – Каролина – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
1:0 – 5 Жиру (Штюцле, Ткачак)
2:0 – 17 Штюцле (Ткачак, Жиру)
2:1 – 35 Пеши (Шей, Нечас)
2:2 – 42 Бернс (Нечас, Джарвис)
3:2 – 49 Жиру (Бреннстрем, Пинто)
Вашингтон – Айлендерс – 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)
1:0 – 1 Сандин ( Бэкстрем, Смит)
2:0 – 1 Строум (Карлсон)
3:0 – 13 Смит (Фегервары)
3:1 – 54 Фашинг (Добсон, Клаттербак)
4:1 – 55 Уилсон ()
4:2 – 56 Сизикас (Ао, Хорват)
5:2 – 58 Строум (Уилсон, Шири)
Детройт – Даллас – 1:6 (0:3, 1:3, 0:0)
0:1 – 4 Хинтц (Робертсон, Харли)
0:2 – 8 Линделль (Робертсон, Хинтц)
0:3 – 12 Делландреа (Сегин, Доми)
0:4 – 21 Робертсон (Хейсканен, Хинтц)
0:5 – 23 Павелски (Хинтц, Хейсканен)
0:6 – 34 Бенн (Джонстон, Миллер)
1:6 – 36 Перрон (Ларкин)
Чикаго – Миннесота – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
0:1 – 12 Болди (Эддисон, Юханссон)
1:1 – 18 Андерсон (Катчук)
2:1 – 22 Бьорк (Атанасиу, Робинсон)
2:2 – 54 Юханссон ()
2:3 – 56 Юханссон (Болди)
2:4 – 59 Нюквист (Хартман)
Калгари – Нэшвилл – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
0:1 – 5 Афанасьев (Янковски)
1:1 – 27 Стечер (Дюбе, Манджипани)
1:2 – 44 Сэнфорд (Ливингстон, Глэсс)
2:2 – 48 Баклунд (Юбердо, Манджипани)
Аризона – Сиэтл – 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
1:0 – 9 Макбэйн (О’Брайэн)
1:1 – 23 Бьоркстранн (Толванен, Веннберг)
1:2 – 34 Шульц ()
1:3 – 36 Бенирс (Борген, Макканн)
1:4 – 54 Макканн (Шульц)