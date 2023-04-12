НХЛ: Чикаго сенсационно разбил Питтсбург, Вегас переиграл Сиэтл
В ночь с вторника на среду состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Каролина переиграла Детройт, Коламбус уступил Филадельфии, Миннесота проиграла Виннипегу и другие.
Результаты матчей НХЛ за 11 апреля
Бостон – Вашингтон – 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
1:0 – 28 Маршанд (Бержерон, Пастрняк)
2:0 – 34 Бертуцци (Маршанд, Пастрняк)
2:1 – 35 Дженсен ()
3:1 – 44 Носек ()
3:2 – 47 Уилсон (Карлсон, Строум)
4:2 – 47 Хэтэуэй (Макэвой, Носек)
5:2 – 58 Дебраск (Маршанд)
Каролина – Детройт – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
1:0 – 2 Ноусен (Гостисбеер, Котканиеми)
2:0 – 7 Мартинук (Фаст, Шей)
2:1 – 25 Хегг (Перрон, Велено)
3:1 – 29 Бернс (Друри, Слэвин)
4:1 – 59 Котканиеми ()
Нью-Джерси – Баффало – 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)
1:0 – 11 Боквист (Бастиан, Вуд)
2:0 – 21 Зигентхалер (Татар, Хишир)
2:1 – 26 Скиннер (Так, Миттлстадт)
3:1 – 29 Вуд (Хишир, Бастиан)
4:1 – 47 Татар (Баль, Сиверсон)
4:2 – 53 Самуэльссон (Так)
5:2 – 57 Татар (Майер, Бастиан)
6:2 – 58 Хьюз (Ванечек, Братт)
Филадельфия – Коламбус – 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
0:1 – 9 Фоуди (Берни, Мейер)
0:2 – 12 Фикс-Волански ()
1:2 – 15 Фараби (Фрост, Конекны)
2:2 – 15 ван Римсдайк (Лоутон, Проворов)
3:2 – 21 Типпет (Ристолайнен, Кэйтс)
3:3 – 45 Курали (Годро, Кристиансен)
4:3 – 64 Типпет (Йорк, Проворов)
Тампа-Бэй – Торонто – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
0:1 – 12 В. Нюландер (Йернкрук, О′Райлли)
1:1 – 14 Киллорн (Стэмкос, Сергачев)
1:2 – 16 Шенн (Аччари)
2:2 – 25 Пербикс (Кучеров, Пойнт)
2:3 – 36 Йернкрук (В. Нюландер, Таварес)
2:4 – 52 О′Райлли (В. Нюландер, Найз)
3:4 – 53 Сергачев ()
Питтсбург – Чикаго – 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)
0:1 – 28 Мерфи (Кайзер, Вагнер)
1:1 – 45 Малкин (Петри, Ракелль)
1:2 – 50 Робинсон (Бьорк, Джонс)
1:3 – 50 Атанасиу (Робинсон, Бьорк)
1:4 – 58 Джонсон (Дикинсон, Джонс)
2:4 – 59 Хейнен (Арчибальд, Петри)
2:5 – 59 Энтвистл (Энглунд, Зайцев)
Миннесота – Виннипег – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
0:1 – 3 Лаури (Моррисси, Нидеррайтер)
0:2 – 13 Шайфли (Дюбуа, Шмидт)
1:2 – 41 Капризов (Юханссон, Клингберг)
1:3 – 54 Эпплтон (Стенлунд, Баррон)
Колорадо – Эдмонтон – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
1:0 – 4 Майерс ()
1:1 – 5 Экхольм (Фогеле, Маклауд)
1:2 – 61 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид)
Вегас – Сиэтл – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
1:0 – 5 Амадио (Карлссон, Смит)
1:1 – 9 Гурде (Бьоркстранн)
2:1 – 22 Амадио (Карлссон, Смит)
3:1 – 34 Смит (Хаг, Амадио)
4:1 – 43 Маршессо (Стивенсон, Пьетранжело)
Анахайм – Ванкувер – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
0:1 – 12 Босер ( Миллер, Петтерссон)
0:2 – 16 Кузьменко (Демко, Хиросе)
1:2 – 17 Мактавиш (Зеграс, Фаулер)
2:2 – 35 Хеллесон (Зеграс, Терри)
2:3 – 41 Миллер (Петтерссон, Ди Джузеппе)