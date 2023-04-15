НХЛ: Коламбус крупно проиграл Баффало, Колорадо переиграл Нэшвилл
Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Коламбус на своей площадке проиграл Баффало, Колорадо на выезде переиграл Нэшвилл.
Результаты матчей НХЛ за 14 апреля
Коламбус – Баффало – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
1:0 – 1 Годро (Боквист, Берни)
1:1 – 28 Скиннер (Миттлстадт)
1:2 – 32 Олофссон (Клэг, Козенс)
1:3 – 34 Так (Скиннер)
2:3 – 38 Эйнджел (Бэйрьютер, Пик)
2:4 – 44 Миттлстадт (Скиннер)
2:5 – 57 Кребс ()
Нэшвилл – Колорадо – 3:4 (1:3, 2:0, 0:1)
0:1 – 1 Тэйвс (Родригес, Маккиннон)
0:2 – 3 Маккиннон (Рантанен, Тэйвс)
1:2 – 5 Шервуд ()
1:3 – 13 Маккиннон (Жирар)
2:3 – 22 Евангелиста (Фут, Новак)
3:3 – 27 Шервуд (Сиссонс, Тренин)
3:4 – 58 Маккиннон (Рантанен)