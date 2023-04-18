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Кубок Стэнли: Бостон дожал Флориду, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:08
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с понедельник на вторник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги. 

В рамках Кубка Стэнли Каролина переиграла Айлендерс, Бостон победил Флориду, Лос-Анджелес шокировал Эдмонтон, Миннесота и Даллас сыграли более 30 минут в овертайме.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 17 апреля

Каролина – Айлендерс – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

1:0 – 3 Ахо (Нечас, Бернс)
2:0 – 22 Ноусен (Нечас, Бернс)
2:1 – 22 Пулок ()

Счет в серии: 1:0

Бостон – Флорида – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

1:0 – 5 Пастрняк (Крейчи, Бертуцци)
2:0 – 23 Маршанд (Орлов, Макэвой)
2:1 – 26 Ткачак ()
3:1 – 37 Дебраск (Заха, Бертуцци)

Счет в серии: 1:0

Эдмонтон – Лос-Анджелес – 3:4 (2:0, 0:0, 1:3, 0:1)

1:0 – 6 Драйзайтль (Янмарк-Нюлен)
2:0 – 12 Бушар (Хайман, Нюджент-Хопкинс)
2:1 – 41 Кемпе (Копитар, Рой)
3:1 – 48 Драйзайтль (Кэйн)
3:2 – 51 Кемпе (Копитар, Байфилд)
3:3 – 59 Копитар (Арвидссон, Дано)
3:4 – 69 Иафалло (Копитар, Арвидссон)

Счет в серии: 0:1

Даллас – Миннесота – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 – 19 Капризов (Зукарелло-Асен, Сперджен)
1:1 – 22 Хинтц (Бенн)
2:1 – 24 Робертсон (Павелски, Хейсканен)
2:2 – 34 Стил (Нюквист)
2:3 – 92 Хартман (Стил)

Счет в серии: 0:1


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