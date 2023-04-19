Кубок Стэнли: Тампа-Бэй разбила Торонто, Колорадо сенсационно уступил Сиэтлу
В ночь с вторника на среду состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
В рамках Кубка Стэнли Рейнджерс разбил Нью-Джерси, Вегас проиграл Виннипегу, Сиэтл переиграл Колорадо, Торонто уступило Тампа-Бэй.
Результаты матчей Кубка Стэнли за 18 апреля
Нью-Джерси – Рейнджерс – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
0:1 – 4 Тарасенко (Панарин, Миллер)
0:2 – 9 Крайдер (Панарин, Фокс)
0:3 – 36 Линдгрен (Хитил, Фокс)
0:4 – 51 Крайдер (Кэйн, Фокс)
1:4 – 57 Хьюз ()
1:5 – 58 Хитил (Фокс, Какко)
Счет в серии: 0-1
Торонто – Тампа-Бэй – 3:7 (0:3, 2:3, 1:1)
0:1 – 1 Бельмар (Перри)
0:2 – 7 Сирелли (Хэйгл)
0:3 – 19 Кучеров (Киллорн, Сергачев)
1:3 – 28 О′Райлли (Марнер, Таварес)
2:3 – 33 В. Нюландер (Марнер, Мэттьюс)
2:4 – 34 Пойнт (Сирелли, Кучеров)
2:5 – 37 Перри (Колтон)
2:6 – 40 Пойнт (Кучеров, Перри)
2:7 – 46 Колтон (Коул, Пербикс)
3:7 – 48 Йернкрук (Мэттьюс, Марнер)
Счет в серии: 0-1
Вегас – Виннипег – 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
0:1 – 21 Коннор (Моррисси, Дюбуа)
0:2 – 22 Дюбуа (Уилер)
1:2 – 35 Карлссон (Маршессо, Барбашев)
1:3 – 43 Уилер (Шмидт, Нидеррайтер)
1:4 – 58 Лаури (Пионк, Уилер)
1:5 – 59 Лаури (Наместников, Нидеррайтер)
Счет в серии: 0-1
Колорадо – Сиэтл – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
0:1 – 3 Толванен ()
1:1 – 12 Рантанен (Байрэм, Маккиннон)
1:2 – 21 Веннберг (Олексяк, Шварц)
1:3 – 44 Гики (Шульц, Веннберг)