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Кубок Стэнли: Торонто разбил Тампа-Бэй, Нью-Джерси вновь проиграл Рейнджерс

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:59
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с четверга на пятницу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги. 

В рамках Кубка Стэнли Рейнджерс переиграл Нью-Джерси, Сиэтл проиграл Колорадо, Торонто обыграл Тампа-Бэй.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 20 апреля

Торонто – Тампа-Бэй – 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)

1:0 – 1 Марнер (Мэттьюс, Райлли)
2:0 – 12 Таварес (Райлли)
3:0 – 15 В. Нюландер (Мэттьюс, Райлли)
3:1 – 28 Коул (Пойнт, Стэмкос)
4:1 – 33 Таварес (В. Нюландер, Райлли)
5:1 – 35 Астон-Риз (Лафферти, Кемпф)
6:1 – 38 Марнер (Броди)
6:2 – 52 Перри (Марун, Бельмар)
7:2 – 55 Таварес (О′Райлли, Марнер)

Счет в серии: 1-1

Нью-Джерси – Рейнджерс – 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

1:0 – 11 Хаула (Палат, Маклауд)
1:1 – 25 Тарасенко (Линдгрен, Фокс)
1:2 – 29 Крайдер (Зибанежад, Кэйн)
1:3 – 36 Крайдер (Фокс, Кэйн)
1:4 – 46 Кэйн ()
1:5 – 53 Какко (Миккола, Хитил)

Счет в серии: 0-2

Колорадо – Сиэтл – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

0:1 – 2 Шульц (Гурде, Толванен)
0:2 – 13 Танев (Гурде)
1:2 – 26 Лехконен (Байрэм, Макар)
2:2 – 27 Ничушкин (Тэйвс, Родригес)
3:2 – 52 Тэйвс (Жирар, Лехконен)

Счет в серии: 1-1

Вегас – Виннипег – 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

0:1 – 9 Лаури (Шмидт, Пионк)
1:1 – 25 Карлссон (Кессел)
2:1 – 30 Айкел (Амадио, Пьетранжело)
2:2 – 36 Стенлунд (Демело, Мяэналанен)
3:2 – 45 Стивенсон (Стоун, Пьетранжело)
4:2 – 53 Стоун (Хауден, Стивенсон)
5:2 – 57 Стоун (Кессел, Карлссон)

Счет в серии: 1-1


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