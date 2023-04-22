Кубок Стэнли: Айлендерс впервые победил Каролину, Флорида проиграла Бостону
В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
В рамках Кубка Стэнли Миннесота обыграла Даллас, Бостон оказался сильнее Флориды, а Айлендерс победил Каролину.
Результаты матчей Кубка Стэнли за 21 апреля
Айлендерс – Каролина – 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)
1:0 – 32 Сизикас (Пулок)
1:1 – 36 Фаст (Дж.Стаал)
2:1 – 56 Палмиери (Пажо, Ао)
3:1 – 56 Мартин (Мэйфилд, Палмиери)
4:1 – 58 Мэйфилд ()
5:1 – 58 Ли (Пулок, Сизикас)
Счет в серии: 1-2
Флорида – Бостон – 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
0:1 – 2 Холл (Орлов)
0:2 – 26 Койл (Дебраск, Маршанд)
0:3 – 48 Пастрняк (Бертуцци, Орлов)
0:4 – 51 Фолиньо (Дебраск, Холл)
1:4 – 54 Форслинг (Э.Стаал, Луостаринен)
2:4 – 56 Райнхарт (Барков, Беннетт)
Счет в серии: 1-2
Миннесота – Даллас – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
1:0 – 16 Зукарелло-Асен (Клингберг, Хартман)
2:0 – 22 Юханссон (Болди)
2:1 – 22 Гленденинг (Факса, Кивиранта)
3:1 – 31 Фолиньо (Сперджен, Нюквист)
4:1 – 54 Зукарелло-Асен (Клингберг, Хартман)
5:1 – 58 Хартман (Миддлтон)
Счет в серии: 2-1
Лос-Анджелес – Эдмонтон – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
1:0 – 19 Иафалло (Копитар, Рой)
1:1 – 27 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Бушар)
1:2 – 29 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар)
2:2 – 29 Кемпе (Даути, Арвидссон)
3:2 – 63 Мур ()
Счет в серии: 2:1