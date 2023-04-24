Кубок Стэнли: Эдмонтон сделал удивительный камбэк в игре с Лос-Анджелес, Бостон победил Флориду
В ночь с воскресенья на понедельник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
В рамках Кубка Стэнли Миннесота проиграла Далласу, Бостон оказался сильнее Флориды, а Эдмонтон удивил Лос-Анджелес.
Результаты матчей Кубка Стэнли за 23 апреля
Айлендерс – Каролина – 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
0:1 – 4 Джарвис (Бернс, Ноусен)
0:2 – 21 Нечас (Ахо, Ноусен)
0:3 – 33 Ахо (Макикерн)
0:4 – 41 Джарвис (Пеши, Ахо)
1:4 – 43 Пелек (Нелсон)
1:5 – 54 Макикерн (Шей)
2:5 – 58 Хорват (Мэйфилд)
Счет в серии: 1-3
Флорида – Бостон – 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)
0:1 – 9 Маршанд (Бертуцци, Заха)
0:2 – 21 Дебраск (Холл, Орлов)
1:2 – 36 Ткачак (Монтур, Верхэге)
1:3 – 42 Бертуцци (Фолиньо, Карло)
2:3 – 46 Беннетт (Ткачак, Монтур)
2:4 – 48 Дебраск (Холл, Заха)
2:5 – 56 Холл (Улльмарк, Носек)
2:6 – 59 Холл (Хэтэуэй, Лауко)
Счет в серии: 1-3
Миннесота – Даллас – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
0:1 – 35 Сегин (Робертсон, Хинтц)
0:2 – 43 Дадонов (Линделль, Хинтц)
1:2 – 45 Клингберг (Хартман, Зукарелло-Асен)
1:3 – 56 Сегин (Хинтц, Бенн)
2:3 – 58 Годро (Клингберг, Болди)
Счет в серии: 2-2
Лос-Анджелес – Эдмонтон – 4:5 (3:0, 0:3, 1:1, 0:1)
1:0 – 9 Виларди (Иафалло, Фиала)
2:0 – 16 Арвидссон (Дано, Мур)
3:0 – 18 Копитар (Кемпе, Фиала)
3:1 – 24 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль)
3:2 – 29 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид)
3:3 – 39 Драйзайтль (Бушар, Нюджент-Хопкинс)
4:3 – 44 Рой (Дано, Арвидссон)
4:4 – 56 Кэйн (Экхольм, Макдэвид)
4:5 – 70 Хайман (Бушар)
Счет в серии: 2-2