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Хоккей

Кубок Стэнли: Торонто показал характер в игре с Тампа-Бэй, Вегас переиграл Виннипег

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:25
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги. 

В рамках Кубка Стэнли Нью-Джерси одолел Рейнджерс, Виннипег дома проиграл Вегасу, Тампа-Бэй отдала победу Торонто.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 24 апреля

Рейнджерс – Нью-Джерси – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

0:1 – 2 Хьюз (Зигентхалер)
1:1 – 41 Трочек (Кэйн, Крайдер)
1:2 – 48 Зигентхалер (Хэмилтон, Хишир)
1:3 – 59 Палат (Хаула, Братт)

Счет в серии: 2-2

Тампа-Бэй – Торонто – 4:5 (2:0, 2:1, 0:3, 0:1)

1:0 – 9 Киллорн (Хедман, Кучеров)
2:0 – 18 Сергачев (Пойнт, Кучеров)
2:1 – 24 Аччари (О′Райлли, Холл)
3:1 – 31 Стэмкос (Пербикс, Хедман)
4:1 – 38 Киллорн (Сергачев, Хэйгл)
4:2 – 49 Мэттьюс (В. Нюландер, Марнер)
4:3 – 52 Мэттьюс (Джиордано, В. Нюландер)
4:4 – 56 Райлли (О′Райлли, Марнер)
4:5 – 64 Керфут (В. Нюландер, Джиордано)

Счет в серии: 1-3

Виннипег – Вегас – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

1:0 – 5 Уилер (Нидеррайтер, Пионк)
1:1 – 9 Хауден (Стивенсон)
1:2 – 33 Карлссон (Теодор, Маршессо)
1:3 – 34 Барбашев (Стивенсон, Теодор)
2:3 – 42 Дюбуа (Пионк, Уилер)
2:4 – 59 Хауден (Стоун)

Счет в серии: 1-3

Сиэтл – Колорадо – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

1:0 – 3 Борген (Танев, Ларссон)
2:0 – 10 Спронг (Шульц)
2:1 – 34 Рантанен (Родригес, Маккиннон)
2:2 – 39 Рантанен (Комфер, Жирар)
3:2 – 63 Эберле ()

Счет в серии: 2-2


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