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Кубок Стэнли: Даллас не оставил шансов Миннесоте, Эдмонтон переиграл Лос-Анджелес

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:23
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с вторника на среду состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги. 

В рамках Кубка Стэнли Даллас на выезде проиграл Миннесоте, Лос-Анджелес уступил Эдмонту и Айлендерс переиграл Каролину.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 25 апреля

Каролина – Айлендерс – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

0:1 – 10 Энгвалл (Нелсон)
0:2 – 23 Нелсон (Палмиери, Энгвалл)
1:2 – 33 Штястны (Пулюярви, Чэтфилд)
1:3 – 38 Барзэл (Хорват)
2:3 – 50 Ахо (Котканиеми, Джарвис)

Счет в серии: 3-2

Даллас – Миннесота – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

1:0 – 2 Сегин (Хинтц, Робертсон)
2:0 – 11 Робертсон (Хинтц, Хейсканен)
3:0 – 21 Марчмент (Хинтц, Сегин)
4:0 – 56 Делландреа (Сутер, Доми)

Счет в серии: 3-2

Эдмонтон – Лос-Анджелес – 6:3 (3:2, 2:0, 1:1)

1:0 – 8 Кэйн (Экхольм, Нерс)
2:0 – 10 Драйзайтль (Экхольм, Макдэвид)
2:1 – 13 Иафалло (Копитар, Кемпе)
3:1 – 14 Кулак (Фогеле, Маклауд)
3:2 – 17 Кемпе (Даути, Грундстрем)
4:2 – 31 Бьюгстэд (Нерс, Сиси)
5:2 – 35 Хайман (Макдэвид, Бушар)
6:2 – 44 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Бьюгстэд)
6:3 – 46 Байфилд (Фиала, Виларди)

Счет в серии: 3:2


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