Кубок Стэнли: Вегас пробился в следующий раунд, Нью-Джерси разбил Рейнджерс

В ночь с четверга на пятницу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

В рамках Кубка Стэнли Вегас обыграл Виннипег и пробился в следующий раунд, Нью-Джерси вышел вперед в противостоянии с Рейнджерс, Тампа-Бэй сохранила шансы на выход в паре с Торонто.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 27 апреля

Торонто – Тампа-Бэй – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

1:0 – 5 Райлли (Таварес, Найз)

1:1 – 6 Сирелли (Пербикс, Хэйгл)

1:2 – 24 Эйссимонт (Коул, Богосян)

1:3 – 51 Пол (Эйссимонт, Колтон)

2:3 – 56 Мэттьюс (Марнер, Таварес)

2:4 – 59 Киллорн (Сирелли, Хедман)

Счет в серии: 3-2

Нью-Джерси – Рейнджерс – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

1:0 – 1 Палат ()

2:0 – 23 Хаула (Сиверсон, Мерсер)

3:0 – 33 Мерсер (Хаула)

4:0 – 54 Хаула (Грейвс, Хишир)

Счет в серии: 2-3

Вегас – Виннипег – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

1:0 – 1 Стивенсон (Хауден, Стоун)

2:0 – 21 Стоун (Пьетранжело)

3:0 – 24 Карлссон (Смит, Амадио)

4:0 – 28 Стивенсон (Айкел, Стоун)

4:1 – 54 Коннор (Лаури, Уилер)

Вегас выиграл серию - 4:1