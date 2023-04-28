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Хоккей

Кубок Стэнли: Вегас пробился в следующий раунд, Нью-Джерси разбил Рейнджерс

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:05
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с четверга на пятницу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги. 

В рамках Кубка Стэнли Вегас обыграл Виннипег и пробился в следующий раунд, Нью-Джерси вышел вперед в противостоянии с Рейнджерс, Тампа-Бэй сохранила шансы на выход в паре с Торонто.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 27 апреля

Торонто – Тампа-Бэй – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

1:0 – 5 Райлли (Таварес, Найз)
1:1 – 6 Сирелли (Пербикс, Хэйгл)
1:2 – 24 Эйссимонт (Коул, Богосян)
1:3 – 51 Пол (Эйссимонт, Колтон)
2:3 – 56 Мэттьюс (Марнер, Таварес)
2:4 – 59 Киллорн (Сирелли, Хедман)

Счет в серии: 3-2

Нью-Джерси – Рейнджерс – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

1:0 – 1 Палат ()
2:0 – 23 Хаула (Сиверсон, Мерсер)
3:0 – 33 Мерсер (Хаула)
4:0 – 54 Хаула (Грейвс, Хишир)

Счет в серии: 2-3

Вегас – Виннипег – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

1:0 – 1 Стивенсон (Хауден, Стоун)
2:0 – 21 Стоун (Пьетранжело)
3:0 – 24 Карлссон (Смит, Амадио)
4:0 – 28 Стивенсон (Айкел, Стоун)
4:1 – 54 Коннор (Лаури, Уилер)

Вегас выиграл серию - 4:1


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