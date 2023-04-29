Кубок Стэнли: Даллас прошел Миннесоту, Флорида и Бостон устроили голевое шоу
В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
В рамках Кубка Стэнли Каролина добыла четвертую победу над Айлендерс, Даллас прошел Миннесоту, Флорида дома переиграл Бостон, Сиэтл уступил Колорадо.
Результаты матчей Кубка Стэнли за 28 апреля
Айлендерс – Каролина – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
1:0 – 9 Клаттербак (Сизикас, Пулок)
1:1 – 49 Ахо (Пеши)
1:2 – 66 Штястны (Степан)
Счет в серии: 2-4
Флорида – Бостон – 7:5 (2:1, 1:1, 4:3)
1:0 – 2 Монтур (Барков, Ткачак)
1:1 – 6 Бертуцци (Макэвой, Маршанд)
2:1 – 13 Ткачак (Казинс)
2:2 – 25 Пастрняк (Макэвой, Маршанд)
3:2 – 29 Барков (Верхэге, Дюклер)
3:3 – 41 Бертуцци (Маршанд, Карло)
3:4 – 43 Пастрняк (Маршанд, Бертуцци)
4:4 – 47 Дэлпи (Лунделль, Луостаринен)
4:5 – 50 Дебраск (Орлов, Заха)
5:5 – 50 Ткачак (Форслинг, Лунделль)
6:5 – 54 Луостаринен (Монтур)
7:5 – 59 Райнхарт (Гудас)
Счет в серии: 3-3
Миннесота – Даллас – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
0:1 – 6 Хинтц (Робертсон, Сегин)
0:2 – 33 Джонстон (Сутер, Дадонов)
0:3 – 40 Марчмент (Доми)
1:3 – 52 Годро (Миддлтон, Нюквист)
1:4 – 59 Доми (Марчмент)
Счет в серии: 2-4
Сиэтл – Колорадо – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
1:0 – 15 Данн ()
1:1 – 19 Рантанен (Тэйвс, Родригес)
1:2 – 27 Джонсон (Рантанен)
1:3 – 36 Лехконен (Макар, Тэйвс)
1:4 – 59 Лехконен (Эллер, Макар)
Счет в серии: 3-3