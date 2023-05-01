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Хоккей

Кубок Стэнли: Флорида прошла Бостон, Колорадо вылетел от Сиэтла

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:40
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с воскресенья на понедельник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги. 

В рамках Кубка Стэнли Флорида добыла четвертую победу над Бостоном, Сиэтл прошел дальше, победив Колорадо.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 30 апреля

Бостон – Флорида – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

0:1 – 12 Монтур (Бобровский, Лунделль)
0:2 – 21 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен)
1:2 – 27 Крейчи (Заха, Орлов)
2:2 – 41 Бертуцци (Крейчи, Орлов)
3:2 – 44 Пастрняк (Крейчи, Карло)
3:3 – 59 Монтур (Верхэге, Барков)
3:4 – 68 Верхэге (Ткачак, Беннетт)

Счет в серии: 3-4

Колорадо – Сиэтл – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

0:1 – 23 Бьоркстранн (Ларссон, Гурде)
0:2 – 27 Бьоркстранн (Гурде, Толванен)
1:2 – 39 Рантанен (Тэйвс, Маккиннон)

Счет в серии: 3-4


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