Кубок Стэнли: Флорида прошла Бостон, Колорадо вылетел от Сиэтла
Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В ночь с воскресенья на понедельник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
В рамках Кубка Стэнли Флорида добыла четвертую победу над Бостоном, Сиэтл прошел дальше, победив Колорадо.
Результаты матчей Кубка Стэнли за 30 апреля
Бостон – Флорида – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
0:1 – 12 Монтур (Бобровский, Лунделль)
0:2 – 21 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен)
1:2 – 27 Крейчи (Заха, Орлов)
2:2 – 41 Бертуцци (Крейчи, Орлов)
3:2 – 44 Пастрняк (Крейчи, Карло)
3:3 – 59 Монтур (Верхэге, Барков)
3:4 – 68 Верхэге (Ткачак, Беннетт)
Счет в серии: 3-4
Колорадо – Сиэтл – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
0:1 – 23 Бьоркстранн (Ларссон, Гурде)
0:2 – 27 Бьоркстранн (Гурде, Толванен)
1:2 – 39 Рантанен (Тэйвс, Маккиннон)
Счет в серии: 3-4