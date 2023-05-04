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Кубок Стэнли: Каролина открыла счет в серии с Нью-Джерси, Вегас обыграл Эдмонтон

Вашему вниманию результаты матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:55
Каролина победила Нью-Джерси / Getty Images
Каролина победила Нью-Джерси / Getty Images

В среду, 3 мая, в рамках плей-офф НХЛ были сыграны два матча.

В своих первых поединках второго раунда Кубка Стэнли Каролина одержала победу над Нью-Джерси, выйдя вперед в противостоянии, а Вегас обыграл Эдмонтон, также открыв счет в серии.

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Результаты матчей Кубка Стэнли за 3 мая

Каролина – Нью-Джерси – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Пеши (Дж.Стаал), 2:0 – 14 Джарвис, 3:0 – 21 Котканиеми (Фаст, Мартинук), 3:1 – 25 Бастиан (Маклауд), 4:1 – 50 Шей (Ноусен, Ахо), 5:1 – 56 Фаст (Дж.Стаал, Мартинук)

Счет в серии: 1-0

Вегас – Эдмонтон – 6:4 (3:2, 0:0, 3:2)

Шайбы: 0:1 – 3 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 1:1 – 4 Барбашев (Руа), 2:1 – 9 Амадио (Уайтклауд, Карлссон), 3:1 – 18 Стоун (Пьетранжело, Смит), 3:2 – 19 Драйзайтль (Экхольм, Хайман), 3:3 – 41 Драйзайтль (Бушар, Хайман), 4:3 – 42 Барбашев (Айкел, Уайтклауд), 5:3 – 43 Стивенсон (Хауден, Стоун), 5:4 – 48 Драйзайтль (Экхольм, Макдэвид), 6:4 – 59 Айкел

Счет в серии: 1-0

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