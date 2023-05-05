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Хоккей

Кубок Стэнли: Флорида вновь обыграла Торонто, Даллас сравнял счет в противостояние с Сиэтлом

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:00
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с четверга на пятницу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги. 

В рамках Кубка Стэнли Флорида во второй раз победила Торонто, а Даллас впервые обыграл Сиэтл.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 4 мая

Торонто – Флорида – 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

1:0 – 2 Керфут (Райлли, Шенн)
2:0 – 5 О′Райлли (Мэттьюс, Марнер)
2:1 – 11 Лунделль (Райнхарт)
2:2 – 21 Форслинг (Лунделль, Ткачак)
2:3 – 21 Барков (Дюклер)

Счет в серии: 0-2

Даллас – Сиэтл – 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

1:0 – 23 Джонстон (Доми, Миллер)
2:0 – 29 Дадонов (Сутер, Бенн)
2:1 – 31 Картье (Данн)
3:1 – 37 Павелски (Сегин, Джонстон)
4:1 – 50 Сегин (Хинтц, Харли)
4:2 – 56 Эберле (Гурде)

Счет в серии: 1-1


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