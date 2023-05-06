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Хоккей

Кубок Стэнли: Каролина разгромила Нью-Джерси во второй игре

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:20

В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги. 

В рамках Кубка Стэнли Каролина во второй раз победила Нью-Джерси.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 5 мая

Каролина – Нью-Джерси – 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

1:0 – 21 Котканиеми (Друри, Гостисбеер)
2:0 – 23 Котканиеми (Фаст, Мартинук)
3:0 – 37 Дж.Стаал (Пеши, Друри)
4:0 – 39 Нечас (Слэвин, Гостисбеер)
4:1 – 43 Вуд (Бастиан, Маклауд)
5:1 – 52 Мартинук ()
6:1 – 53 Ноусен (Джарвис, Ахо)

Счет в серии: 2-0


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