Кубок Стэнли: Каролина разгромила Нью-Джерси во второй игре
Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
В рамках Кубка Стэнли Каролина во второй раз победила Нью-Джерси.
Результаты матчей Кубка Стэнли за 5 мая
Каролина – Нью-Джерси – 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)
1:0 – 21 Котканиеми (Друри, Гостисбеер)
2:0 – 23 Котканиеми (Фаст, Мартинук)
3:0 – 37 Дж.Стаал (Пеши, Друри)
4:0 – 39 Нечас (Слэвин, Гостисбеер)
4:1 – 43 Вуд (Бастиан, Маклауд)
5:1 – 52 Мартинук ()
6:1 – 53 Ноусен (Джарвис, Ахо)
Счет в серии: 2-0