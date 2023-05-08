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Кубок Стэнли: Сиэтл разбил Даллас, Торонто вновь проиграл Флориде

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:55
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с воскресенья на понедельник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги. 

В рамках Кубка Стэнли Каролина в голевой перестрелке проиграла Нью-Джерси, Флорида в овертайме одолела Торонто, Сиэтл дома уничтожил Даллас.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 7 мая

Нью-Джерси – Каролина – 8:4 (3:0, 2:2, 3:2)

1:0 – 5 Майер (Мерсер, Хьюз)
2:0 – 10 Хьюз (Мерсер, Смит)
3:0 – 12 Маклауд (Марино, Хишир)
4:0 – 21 Хишир (Палат, Братт)
4:1 – 22 Ахо (Слэвин, Джарвис)
5:1 – 25 Сиверсон (Хьюз, Хьюз)
5:2 – 32 Мартинук ()
6:2 – 43 Вуд (Ванечек, Марино)
7:2 – 45 Хьюз (Зигентхалер, Мерсер)
7:3 – 47 Дж.Стаал (Мартинук)
7:4 – 48 Джарвис (Фаст)
8:4 – 50 Палат (Хьюз, Братт)

Счет в серии: 1-2

Флорида – Торонто – 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

0:1 – 2 Лафферти (Райлли, Кемпф)
1:1 – 22 Дюклер (Экблад)
1:2 – 27 Густафссон (Маккейб, В. Нюландер)
2:2 – 32 Верхэге (Махура, Гудас)
3:2 – 63 Райнхарт (Экблад, Лунделль)

Счет в серии: 3-0

Сиэтл – Даллас – 7:2 (0:0, 5:1, 2:1)

1:0 – 22 Эберле (Бенирс, Картье)
2:0 – 23 Веннберг (Данн, Шварц)
3:0 – 26 Соуси (Шульц, Донато)
4:0 – 28 Бенирс ()
4:1 – 32 Марчмент (Дадонов)
5:1 – 39 Толванен ()
6:1 – 41 Гурде (Танев)
6:2 – 47 Хаканпя (Бенн)
7:2 – 57 Шульц (Веннберг, Толванен)

Счет в серии: 2-1


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